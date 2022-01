Rusza przebudowa kieleckiego dworca. Tak będzie wyglądał!

Modernistyczna bryła, nocna iluminacja, reprezentacyjny hol – taki będzie już niebawem dworzec w Kielcach. Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej, wybudowany w latach 1965-1971 w stylu modernistycznym dworzec projektu Jerzego Bortkiewicza z Biura Projektów Kolejowych w Lublinie, stanie się obiektem nowoczesnym, proekologicznym, estetycznym i spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych. Choć bryła budynku, składająca się z części centralnej i dwóch skrzydeł nie ulegnie zmianom, to renowacji zostanie poddana elewacja budynku. Szczególną uwagę będą zwracały przeszklenia umiejscowione w centralnej części budynku oparte o konstrukcje słupowo-ryglową ze specjalnymi mocowaniami. Dzięki nim osoba patrząca na budynek z zewnątrz będzie widziała olbrzymich rozmiarów szklaną taflę z delikatnymi podziałami pionowymi i poziomymi. Modernistycznego charakteru elewacji dodadzą jasnoszare okładziny wykonane z płyt fibrobetonowych. To pierwsza taka realizacja na dworcu w Polsce. Utrzymana w duchu modernizmu estetyka dworca w Kielcach zostanie podkreślona przez nową iluminację nocną. Natomiast na szczycie budynku dworca zaprojektowano podświetlane napisy „dworzec kolejowy” (od strony miasta) oraz logotyp PKP i nazwę stacji – Kielce (od strony peronów).

Wielkie zmiany czekają kielecki dworzec wewnątrz. Przestrzeń obsługi podróżnych zostanie skoncentrowana wokół przestronnego, bo posiadającego przeszło 500 m kw. holu, pełniącego jednocześnie funkcję poczekalni. Będzie on kwintesencją nowoczesnej aranżacji wnętrz - oparty na kontraście jasnych ścian i przeszklonych witryn z ciemną posadzką wykonaną z lastryko. W ten sposób zaprojektowanej aranżacji „ciepła” doda wykonany z dębowych listewek sufit podwieszany z liniowymi oprawami świetlnymi. Ciekawym detalem w przestrzeni nowego holu, nawiązującym do trendów ekologicznych, będzie „zielona ściana”, pokryta chrobotkiem reniferowym. Mech ten, co ciekawe, nie znalazł się w holu tylko jako zielony akcent, ale posiada również zdolności akustyczne, poprawiające wytłumienie wnętrz! Stąd zielona ściana będzie umieszczona na wejściu do specjalnie przygotowanego kącika zabaw dla dzieci. Najmłodsi oprócz stolików i krzesełek skorzystają w nim z trzech gier ściennych, a także z interaktywnej wieży z monitorem oraz pakietem gier edukacyjnych. Przyjaznego charakteru wnętrzu będzie dodawała wielkoformatowa, kolorowa fototapeta. To jednak nie wszystko. W nowym holu podróżni znajdą ergonomiczne ławki wyposażone w gniazdka oraz porty USB służące do ładowania urządzeń mobilnych, a także gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz zegary. Będzie on również klimatyzowany. W sąsiedztwie holu na parterze, oprócz pomieszczeń kas biletowych i lokali komercyjnych, zaprojektowano również toalety dla podróżnych. Dostaniemy się z niego również za pomocą schodów i wind do tunelu prowadzącego na perony. W centralnej części budynku i w jego skrzydłach na wyższych kondygnacjach zlokalizowano pomieszczenia biurowe, m.in. komendy regionalnej Straży Ochrony Kolei, spółek kolejowych i jednego z wydziałów Urzędu Miasta Kielce.