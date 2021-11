Rusza przebudowa kolejnego odcinka ul. Św. Marcin w Poznaniu

W najbliższy weekend w Poznaniu rozpocznie się metamorfoza ul. Św. Marcin na odcinku między ul. Gwarną i mostem Uniwersyteckim.

REKLAMA

- Rozpoczynająca się przebudowa to kontynuacja metamorfozy ulicy Św. Marcin w ramach szerszego projektu rewitalizacji śródmieścia. Celem jest stworzenie w centrum Poznania przyjaznej przestrzeni - przede wszystkim dla pieszych, ze sprawnym transportem publicznym i większą ilością zieleni - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę jezdni, torowiska, chodników i infrastruktury podziemnej. Pojawi się więcej roślin, nowe przejście dla pieszych i przystanek tramwajowy przy CK Zamek.

- 6 listopada przekażemy wykonawcy część placu budowy, między ul. Gwarną a al. Niepodległości. Od tego czasu należy liczyć się z pierwszymi utrudnieniami. Inwestycja obejmuje przebudowę torowiska, dlatego w połowie miesiąca zostanie ono wyłączone z ruchu tramwajowego. Zakończenie wszystkich prac planujemy na pierwszy kwartał 2023 r. - mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowy przystanek i przebudowa torowiska

Zmiany na ul. Św. Marcin realizowane są w ramach Programu Centrum. Pierwszy odnowiony został fragment ul. Św. Marcin pomiędzy Gwarną a Ratajczaka, a obecnie roboty budowlane toczą się na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego oraz na Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do placu Wolności.

Ruszająca w tym miesiącu kolejna odsłona inwestycji będzie finalnie nawiązywać wyglądem do pozostałych fragmentów ul. Św. Marcin i tworzyć spójną całość. Odcinek między ul. Gwarną a Kościuszki pokryje granit, którego wzór będzie stopniowo zmieniał się tak, by powstało płynne przejście do nawierzchni odcinka między ul. Kościuszki a mostem Uniwersyteckim. Tam na jezdni przewidziana jest klasyczna nawierzchnia drogowa.

Podobnie jak na pozostałych odcinkach ul. Św. Marcin, torowisko od Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego zostanie gruntownie przebudowane z zastosowaniem technologii poprawiającej bezpieczeństwo i ograniczającej hałas. Nowością będzie rozbudowa skrzyżowania z ul. Towarową o infrastrukturę umożliwiającą skręt w prawo - z ul. Towarowej w ul. Św. Marcin. Takie rozwiązanie pozwoli odciążyć węzeł Kaponiera, zwiększy pulę wariantów tras np. w czasie objazdów, a w przyszłości może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory. Wprowadzenie nowego skrętu wiąże się z przesunięciem przystanków tramwajowych na ul. Towarowej, które także zostaną przebudowane. Położony u zbiegu ul. Towarowej i al. Niepodległości cypel parku Romana Maciejewskiego przejdzie remont nawierzchni, pojawi się również więcej zieleni i miejsc wypoczynku przy fontannie Felderhoffa.

Podróże tramwajem usprawni nowy przystanek przy Zamku, odpowiednik tego dla pasażerów poruszających się w stronę centrum. Dziś brakuje tam bliźniaczego dla tramwajów jadących w stronę ronda Kaponiera. Wszystkie przystanki objęte inwestycją zostaną przebudowane i wyposażone w nowe wiaty i infrastruktury przystankowej, w tym tablice ITS.

Więcej zieleni i miejsca dla pieszych