Rusza przebudowa placu Na Rozdrożu w Warszawie. Z nowości nie tylko windy

Rozpoczęła się generalna przebudowa placu Na Rozdrożu w Warszawie. Zainstalowane będą windy, powstaną nowe przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i wygodne przystanki autobusowe. Zakończenie prac planowane jest na 2024 r.

Warszawscy drogowcy rozpoczęli prace rewitalizacyjne na placu Na Rozdrożu.

Od wtorku, 25 kwietnia, przechodniów na placu Na Rozdrożu czekają pierwsze, czasowe zmiany.

Miasto dostępne dla wszystkich to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Dlatego zależy mi na tym, żeby plac Na Rozdrożu był bardziej dostępny dla rodziców z wózkami, osób starszych i wszystkich, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, ale również dla pieszych i rowerzystów. Dlatego już za rok miejsce to zmieni się diametralnie – będą tu windy na Trasę Łazienkowską, a ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe zostaną poszerzone. Powstaną też nowe przejścia dla pieszych, będzie więcej zieleni – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rewitalizacja placu Na Rozdrożu wpisuje się w szerszy plan stolicy bardziej dostępnej – nieopodal, przy Agrykoli, trwa przebudowa wiaduktów, wytyczane są obustronne ciągi pieszo-rowerowe, zbudowane zostaną specjalne pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. W przyszłości planowana jest również budowa pochylni dla wózków na Przyczółku Grochowskim.

Plac dostępny dla wszystkich

Idea Warszawy dla wszystkich jest konsekwentnie realizowana przez prezydenta stolicy, warszawskich samorządowców oraz społeczników. Doskonale widać to przy okazji każdej inwestycji, która jest planowana, rozpoczynana i oddawana do użytku – mówi Aleksandra Gajewska, posłanka na Sejm RP i przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Warszawy. – O dostępną Trasę Łazienkowską zabiegaliśmy – wraz z radnymi dzielnicowymi i społecznikami – już wiele lat temu. Chcieliśmy, żeby była to przebudowa kompleksowa – uwzględniająca wszystkie 11 węzłów przesiadkowych w okolicach placu Na Rozdrożu. Wnioskowaliśmy, żeby zlikwidować tutejsze bariery architektoniczne, które sprawiały, że miejsce to było niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zmianom „odzyskamy” dla nich ten plac. Już niedługo, dzięki determinacji i wrażliwości społecznej samorządowców, radnych oraz władz miasta miejsce to, tak pięknie położone – w pobliżu lubianych przez mieszkańców stolicy parków i zabytków – będzie dostępne dla wszystkich – dodaje posłanka Gajewska, w przeszłości warszawska radna.

Plac Na Rozdrożu to specyficzne miejsce. Jest to obszar zabytkowy, który powstał jeszcze w XVIII wieku jako element Osi Stanisławowskiej, ale w XX wieku plac przeszedł szereg przemian w związku z budową Trasy Łazienkowskiej. Od tego czasu centralna część placu jest dwupoziomowa, pod jego płytą w tunelu biegnie miejska arteria. Jednak nie wszystkie rozwiązania przetrwały próbę czasu – brak wind z Trasy Łazienkowskiej na poziom placu sprawia, że miejsce to jest praktycznie niedostępne dla osób starszych, na wózkach i z wózkami.

Nie tylko windy

Przebudowa placu Na Rozdrożu odbywa się z poszanowaniem jego warstwy historycznej. Poprzedziły ją konsultacje społeczne oraz ustalenia z konserwatorem zabytków. Inwestycja będzie miała też nadzór archeologiczny.

Co się zmieni na placu? Dla wielu osób najważniejsza w całej inwestycji jest budowa wind, które połączą górny i dolny poziom placu. Prowadzić będą prosto na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, na które obecnie można dostać się jedynie po długich schodach. One również zostaną odnowione.

Również przystanki zostaną przebudowane, poszerzone i wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Na krańcach przystanków pojawi się też więcej zieleni.

Wyznaczone zostaną dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych – po zachodniej stronie Alej Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi alei Wyzwolenia.

Skorzystają również rowerzyści – istniejące przejazdy zostaną poszerzone, a równolegle do nowego przejścia w rejonie ulicy Koszykowej powstanie nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa łącząca się z resztą tras dochodzących do placu. Powstanie też łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z przebudowywanymi wiaduktami nad Agrykolą. W wielu punktach na placu trasa rowerowa będzie odseparowana od chodnika za pomocą zieleni.

Miejsce dla pomnika

Równolegle z przebudową placu Na Rozdrożu, powstawać będzie zapowiadany pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomnik budowany jest w ramach rządowego programu „Niepodległa” – na podstawie porozumienia z władzami Warszawy. Obie inwestycje mają być realizowane w tym samym czasie.

Prace na placu Na Rozdrożu wykonuje firma Strabag, a koszt modernizacji wyniesie 26,4 ml zł. Koniec robót planowany jest na 2024 rok. Inwestycja będzie dofinansowywana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace remontowe nie spowodują znaczących utrudnień na placu oraz Trasie Łazienkowskiej – zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane tylko na krótkich odcinkach jezdni czy chodników. O szczegółach będziemy informować w osobnych komunikatach.