Rusza przebudowa ścisłego centrum Warszawy

W poniedziałek, 1 marca, prezydent m.st. Warszawy - Rafał Trzaskowski ogłosił start rewaloryzacji placu u zbiegu ulic Brackiej, Chmielnej, Kruczej, Zgoda i Szpitalnej oraz ogłosił konkurs architektoniczny na ulicę Chmielną, podaje UM Warszawa.

To kolejne działania - po decyzji o dokończeniu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz o budowie zielonego placu przed nim, a także po przebudowie alei Jana Pawła II od ronda Czterdziestolatka do ronda ONZ i wytyczeniu tam nowej drogi dla rowerów oraz przejść dla pieszych – które Warszawa realizuje w ramach zaprezentowanego na początku kadencji przez Rafała Trzaskowskiego projektu Nowe Centrum.

– Bardzo zależy mi nie tylko na tym, żeby ścisłe centrum stolicy zyskało nowy wygląd, ale również na tym, aby docelowo połączyć dwa centralne punkty w stolicy, a więc PKiN ze Starówką poprzez przyjazny i bezpieczny dla pieszych i rowerzystów, ale także bardziej zielony system ulic i placów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. - W ten sposób obszar pomiędzy PKiN a Starówką zyska nowe życie – dodaje.

Mimo, iż dwie trzecie użytkowników placu u zbiegu ulic Bracka, Chmielna, Krucza, Zgoda i Szpitalna stanowią piesi, dziś obszar ten zdominowany jest przez samochody i jezdnie. Dlatego w ciągu najbliższych miesięcy przejdzie gruntowną metamorfozę. Zmiana, dotycząca miejsca potocznie zwanego „placem pięciu rogów”, połączona będzie z nowym wyglądem ulicy Chmielnej, która stanowi ważną część historii Warszawy. Ogłoszony dziś konkurs obejmuje ul. Chmielną (na odcinku od ul. Nowy Świat do pasażu Stanisława Wiecheckiego „Wiecha”) i ul. Bracką (na odcinku od Alej Jerozolimskich do zbiegu ulic Bracka, Chmielna, Krucza, Zgoda i Szpitalna) oraz w zakresie studialnym (ideowym) ul. Widok.

To nie koniec zmian, które rozpoczną się wkrótce w ścisłym centrum stolicy. - W najbliższym czasie ogłosimy również konkurs na przebudowę ulicy Złotej. Planujemy także budowę przejścia dla pieszych przez ulicę Marszałkowską na wysokości ulicy Złotej – mówi prezydent Trzaskowski.

Przebudowa obejmie również główną ulicę Warszawy - Marszałkowską. Powstanie tam droga rowerowa, która uzupełni brakujący fragment trasy na wysokości placu Defilad. Dodatkowo wyremontowany zostanie chodnik, a na szerokiej jezdni wytyczone zostaną miejsca postojowe. Prace potrwają do lata, a jesienią na tym odcinku posadzony zostanie nowy żywopłot (podobnie jak na ul. Świętokrzyskiej). W niedalekiej przyszłości powstaną także nowe przejścia dla pieszych w okolicy ronda Dmowskiego oraz na ulicy Marszałkowskiej.

- Chciałbym, aby w najbliższych latach Warszawa przeszła metamorfozę podobną do tej, którą przeszły Kopenhaga, Sztokholm czy Amsterdam. Wszystko po to, żeby miasto, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, stało się też idealnym miejscem do życia – mówi Rafał Trzaskowski.

Zielona, przyjazna przestrzeń