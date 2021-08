Rusza przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Ruszają przygotowania do przebudowy wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola w Warszawie. Pierwsze prace potrwają od poniedziałku, 16 sierpnia do końca miesiąca i będą wymagały m.in. zwężenia jezdni po południowej stronie drogi i wprowadzenia ograniczeń tonażowych.

Przebudowę wiaduktu północnego (w stronę centrum) poprzedzi wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na wiadukcie południowym, gdzie w ramach rozpoczynających się prac poszerzona zostanie istniejąca jezdnia. Dzięki temu, po zamknięciu wiaduktu północnego, na południowym wiadukcie możliwe będzie zapewnienie dwóch pasów ruchu dla każdego z kierunków.

Możliwość przejazdu Trasą Łazienkowską zostanie zachowana przez cały czas trwania inwestycji. W trakcie rozbiórki pierwszego z wiaduktów, północnego, przejazd będzie możliwy po wiadukcie południowym. Następnie ruch zostanie skierowany na nowo wybudowany wiadukt północny i rozpocznie się rozbiórka pozostałej części drogi.

W poniedziałek, 16 sierpnia w godzinach porannych, na jezdni al. Armii Ludowej w stronę Pragi-Południe, od pl. Na Rozdrożu do rejonu ul. Łazienkowskiej, rozpoczną się prace związane z wyłączaniem z ruchu istniejącego buspasa i zwężaniem pozostałych dwóch pasów jedni. Dla ruchu ogólnego dostępny będzie skrajny lewy pas. Prawy pas stanie się buspasem, dostępnym również dla karetek, pojazdów MTON, taksówek oraz motocykli.

Na południowej jezdni Trasy Łazienkowskiej pojawi się ograniczenie tonażowe dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Zalecane objazdy dla tych pojazdów prowadzą ul. Puławską i Goworka, al. Ujazdowskimi lub ul. Waryńskiego i Spacerową do ul. Gagarina i Czerniakowskiej. Trasę będzie można także ominąć jadąc: al. Niepodległości, al. Wilanowską, Trasą Siekierkowską, ul. Czerniakowską. Ograniczenia nie dotyczą pojazdów budowy, służb miejskich i zaopatrzenia.

Wprowadzane w poniedziałek zmiany mają obowiązywać do końca wakacji. Następnie, do czasu zamknięcia wiaduktu północnego, powróci dotychczasowa organizacja ruchu.

Przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej potrwa do marca 2024 r. Koszt prac budowlanych to 87,5 mln zł. Na odcinku trasy o długości ok. 400 m, poza nowymi jezdniami, pojawią się m.in. obustronne ciągi pieszo-rowerowe, pochylnie, które poprawią dostępność drogi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, a także nowoczesne oświetlenie.