Rusza realizacja II fazy największej biurowej inwestycji Skanska we Wrocławiu

Centrum Południe to kilkuetapowa inwestycja, która docelowo zaoferuje 85 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz handlowo-usługowej. W sierpniu 2020 roku do dyspozycji najemców oddano dwa pierwsze budynki kompleksu, liczące łącznie 27 600 mkw. Teraz Skanska przystępuje do prac przy drugiej fazie swojego największego wrocławskiego projektu.

REKLAMA

Ponad 21 tys. mkw. innowacyjnej i zrównoważonej powierzchni biurowej ulokowanej na 13 kondygnacjach, tarasy dla najemców czy boisko do koszykówki – tak będzie wyglądać druga faza kompleksu biurowego Centrum Południe, realizowanego przez Skanska.

Podobnie jak istniejące już budynki, nowy etap będzie ubiegać się o liczne certyfikaty, m.in. WELL Core&Shell.

Centrum Południe to przykład prośrodowiskowego podejścia do tworzenia budynków biurowych.

Drugi etap kompleksu ma być gotowy w czwartym kwartale 2022 roku i dostarczy 21 500 mkw. powierzchni w najwyższym standardzie. Biurowiec będzie miał 15 kondygnacji nadziemnych – w tym dwie techniczne – oraz dwie kondygnacje podziemne, na których znajdzie się 200 miejsc parkingowych. Prace podziemne rozpoczęły się wcześniej, a budowa osiągnie poziom 0 jeszcze w sierpniu tego roku. Budynek będzie ubiegać się o liczne certyfikaty: LEED Core&Shell na poziomie Platinum, WELL Core&Shell, Obiekt bez barier, a także najnowszy z nich – WELL Health-Safety Rating. Ten ostatni jest przyznawany powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. To szczególnie ważne w kontekście ciągle trwającej pandemii i powrotu pracowników do biur.

Jak wynika bowiem z badań przeprowadzonych na zlecenie Skanska, ponad połowa Polaków chciałaby przychodzić do biura codziennie lub przynajmniej 3-4 razy w tygodniu. Dodatkowo, 61 proc. respondentów deklaruje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa w przypadku biur, którym przyznano certyfikaty – takie, jak właśnie WELL Health-Safety Rating.

– Komercyjny sukces pierwszej fazy Centrum Południe, a także niesłabnące zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców jedynie utwierdziło nas w przekonaniu, że zrównoważone, konkurencyjne powierzchnie biurowe będą nadal ważnym elementem działalności firm – mówi Agnieszka Zawada-Biszczad, Menadżer Projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. – Nasza największa wrocławska inwestycja biurowa wyznacza standardy rynkowe. Drugi etap kompleksu to innowacyjne biura, prestiżowe certyfikaty, czy przygotowane z myślą o najemcach tarasy, zlokalizowane na każdym piętrze. Atutem Centrum Południe jest również zagospodarowanie terenu, otwierające inwestycję na najbliższą okolicę – dodaje Agnieszka Zawada-Biszczad.

Centrum zielonych rozwiązań

Centrum Południe oferuje najemcom wiele rozwiązań sprawiających, że ich biura są bardziej przyjaznym miejscem pracy. Filtry, adiabatyczne nawilżacze i system wentylacji zapewniają aż o 30% więcej świeżego powietrza, niż przewidują normy dla powierzchni biurowych. W budynkach znajdują się technologie pozwalające m.in. na ponowne wykorzystanie wody szarej i deszczowej. W częściach ogólnodostępnych zastosowano oświetlenie LED – między innymi dzięki temu kompleks zużywa nawet o 1/3 mniej energii, niż referencyjne budynki.