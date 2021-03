Rusza rewitalizacja Kępy Parnickiej. Powstanie nowa wizytówka Szczecina?

Kępa Parnicka w ścisłym centrum Szczecina może zamienić się w wizytówkę miasta, stając się tętniącą życiem dzielnicą z nowoczesną architekturą, bulwarem i mariną. Pierwszym etapem tej metamorfozy jest budowa inwestycji Sedina Apartamenty spod kreski biura architektonicznego FBA Szczecin.

O rewitalizacji wyspy w ścisłym centrum Szczecina mówi się już od dłuższego czasu. Choć mieszkańcom kojarzy się ona głównie z terenami przemysłowymi mało kto wie, że już od XIX w. planowano w tym miejscu zabudowę mieszkaniową. Niebawem Kępa Parnicka ma szansę zyskać drugie życie.

– Prawomocne pozwolenie na budowę Sedina Apartamenty otwiera nowy rozdział w historii Kępy Parnickiej jak i samego Szczecina. To miejsce zasługuje na miano wizytówki miasta i naszym celem jest gruntowna rewitalizacja tego obszaru oraz zamiana go w tętniącą życiem dzielnicę z nowoczesną architekturą, bulwarem, lokalami usługowymi i mariną usytuowaną w zakolu rzeki. – mówi Krzysztof Nuckowski, prezes firmy Budnex. – Planowana przez nas inwestycja podkreśla tożsamość miasta i związki Szczecina z morzem. Projektowane budynki w swej elewacji wpisane będą miały żagle, zwrócone w kierunku rzeki, bo właśnie rzeka ma tu grać pierwsze skrzypce. Ma ona stanowić funkcjonalną całość projektu – dodaje.

Sedina Apartamenty to pierwszy etap dużego założenia urbanistycznego, który na przeszło 5 ha działce położonej na Kępie Parnickiej planuje gorzowski Budnex. Za koncepcję i projekt inwestycji odpowiada biuro architektoniczne FBA Szczecin.

Jak podkreśla deweloper, Sedina Apartamenty to nowe otwarcie tej części miasta. Projektowane budynki od czwartej kondygnacji będą kaskadowo wycofane względem rzeki, dzięki czemu mieszkania na wyższych kondygnacjach zyskają duże, przestronne tarasy i balkony. Taki projekt sprawia również, że same budynki nabierają lekkości, a architektoniczne detale nawiązujące do motywu żagli podkreślają oryginalny charakter samego projektu.

W pierwszej fazie inwestycji powstanie dziewięciokondygnacyjny budynek z lokalami usługowymi w parterze od strony bulwaru. Na wyższych kondygnacjach przewidziane jest miejsce pod aparthotel oraz lokale mieszkalne. Łącznie w pierwszym etapie ma ich powstać 200.

Elementem wyróżniającym całą koncepcję rewitalizacji tej części Kępy Parnickiej, prócz odnowienia nabrzeża jest utworzenie mariny, która będzie umieszczona w zakolu rzeki, a nie w jej głównym nurcie. Doceni to każdy posiadacz jachtu i żaglówki. Warto również zaznaczyć, że właściciele apartamentów będą mogli wykupić miejsce do cumowania w marinie na wyłączność.

Sedina Apartamenty to projekt, który bez wątpienia przemieni oblicze Kępy Parnickiej i stworzy możliwość zamieszkania w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Z jednej strony z widokiem na stare miasto i szczecińską Wenecję, z drugiej na Wyspę Zieloną, która w miejskich planach ma stanowić tereny zielone i rekreacyjne.