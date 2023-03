Rusza rozbiórka łódzkiej kamienicy

Jeszcze w tym tygodniu ma się rozpocząć rozbiórka zawalonej kamienicy przy ul. Kilińskiego 49 w Łodzi.

Kończy się historia problemów z kamienicą przy ul. Kilińskiego 49 w Łodzi. W maju 2021 r. we frontowym budynku zawaliły się stropy. Przez grożącą katastrofą budowlaną nieruchomość trzeba było wstrzymać ruch na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza. Miasto zamierzało rozebrać zrujnowane budynki, ale Wojewódzki Konserwator Zabytków nie chciał wydać zgody. Do podjęcia decyzji potrzebował pomocy ministerstwa, a formalności zajęły wiele długich miesięcy.

Dwuletnia historia zmierza właśnie do finału. Nieruchomość została wykreślona z rejestru zabytków, a przed weekendem na teren ma wejść wykonawca, który rozbierze pozostałości po kamienicy.