Rusza wystawa o kolei warszawskiej Pragi

Wygląd XIX-wiecznego kolejarza, zawartość kufrów eleganckiej damy, zmiany prawobrzeżnej Warszawy dzięki połączeniom kolejowym – to tematyka wystawy „Kolej na Pragę”. Ekspozycji w Muzeum Warszawskiej Pragi towarzyszy bogaty program wydarzeń dla rodzin z dziećmi.

REKLAMA

Wystawa „Kolej na Pragę” przybliża historię kolei prawobrzeżnej Warszawy od 1862 roku. Od uruchomienia tu pierwszej linii kolejowej, do 1974 roku, gdy odjechała ostatnia kolejka wąskotorowa do Marek. Opowiada o dalekobieżnych drogach żelaznych: Petersbursko-Warszawskiej, Terespolsko-Warszawskiej, Nadwiślańskiej i Obwodowej oraz podmiejskich kolejkach: Jabłonowskiej i Mareckiej.

Opowieść o dawnych dworcach, pociągach, klimacie podróży i perspektywach przyszłych pasażerów opiera się na zbiorach Muzeum Warszawy, Stacji Muzeum i Muzeum Narodowego w Warszawie.

Na wystawę składają się unikalne portrety, rysunki i fotografie, dokumenty, skrzynie podróżne rodziny Różyckich, nietypowe bilety – w tym na Kolej Konną, aplikacja umożliwiająca spacer po kolejarskim Nowym Bródnie, wspomnienia pasażerów i nagrane opowieści kolejarzy, m.in. z okresu II wojny światowej.

Jaka będzie kolej przyszłości?

Ostatnia część wystawy to spojrzenie w przyszłość. Transport odpowiada za ponad 30% emisji dwutlenku węgla do atmosfery, kolejowy to zaledwie 0,4% tej emisji. Unia Europejska stawia na zrównoważoną mobilność. Dlatego, w myśl unijnych założeń, do 2050 roku Europę ma połączyć sieć kolei dużych prędkości. Siatka szybkich połączeń kolejowych ma sprawić, że ograniczymy korzystanie z samolotów i samochodów.

Na warszawskiej Pradze prawdopodobnie wzrośnie znaczenie Warszawy Wschodniej jako najważniejszego dworca przesiadkowego po tej stronie Wisły. Istniejąca linia średnicowa łącząca prawy i lewy brzeg stolicy zostanie rozbudowana.