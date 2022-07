Rusza zazielenianie ważnej ulicy w Katowicach

Więcej przestrzeni dla pieszych i zieleni - to główne założenia metamorfozy ulicy Warszawskiej w Katowicach. 18 lipca wykonawca rozpocznie prace budowlane.

- Zazielenienie ulicy Warszawskiej to jeden z ważniejszych projektów, jaki obecnie realizujemy. Po przebudowie ulicy Dworcowej, ulica Warszawska będzie kolejną gdzie pojawi się zieleń i zostanie ograniczony ruch samochodów. To kolejna zmiana w ścisłym centrum Katowic, która ma na celu stworzyć przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Prace rozpoczną się już w przyszłym tygodniu, a ich efektów możemy się spodziewać w połowie przyszłego roku – mówi Marcin Krupa , prezydent Katowic.

Po 18 lipca rozpocznie się pierwszy etap prac na ul. Warszawskiej. Wykonawca rozpocznie realizację inwestycji od prac prowadzonych w pasie jezdni i na chodnikach ul. Warszawskiej, między ul. Szkolną a ul. Mielęckiego, w związku z czym ruch kołowy będzie odbywał się torowiskiem tramwajowym, a to oznacza, że nie będzie już możliwości parkowania w tym miejscu. Dojazd do ul. Dyrekcyjnej zostanie utrzymany na dotychczasowych zasadach, a dla pieszych zostaną wytyczone tymczasowe chodniki przez plac budowy.

Ulica Warszawska na kilkusetmetrowym odcinku zmieni swoje oblicze. Od skrzyżowania z ul. Szkolną w kierunku Rynku zostanie ograniczony ruch samochodowy, a po obu stronach torowiska znajdzie się reprezentacyjny deptak. Z kolei od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej wprowadzona zostanie strefa Tempo 30. Ponadto ulica zostanie podzielona na trzy sektory – różniące się sposobem aranżacji terenu, a cały odcinek wypełni duża liczba roślin oraz elementów małej architektury. Pojawią się tu 33 drzewa wysokie, 37 drzew kolumnowych, a także krzewy (2649), byliny i trawy (2734) oraz pnącza (192). Rośliny zostaną posadzone w podwyższonych klombach oraz otrzymają dodatkową oddolną iluminację. Wartość inwestycji to około 19 mln zł. Część tej kwoty – niemal 3 mln zł – sfinansuje spółka Tramwaje Śląskie S.A. Całość ma być gotowa w drugim kwartale 2023 r.

Zazielenienie ul. Warszawskiej wiąże się z wieloma korzyściami. Piesi zyskają kolejną przestrzeń w ścisłym centrum miasta. Z kolei deptak i liczna roślinność spowodują, że miejsce nabierze reprezentacyjnego charakteru jak przed laty. Cenne są także aspekty ekologiczne.

- Zieleń jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w przeciwdziałaniu tzw. miejskim wyspom ciepła. Dają przyjemny cień, a podczas oddawania pary wodnej do atmosfery działają jak naturalne klimatyzatory, obniżając temperaturę w swoim otoczeniu. Ich zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla i magazynowania tego gazu również jest pomocna w walce z globalnym ociepleniem. Ponadto rośliny oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, są domem dla ptaków oraz owadów – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, realizującego inwestycję. – Dlatego też ZZM prowadzi działania, by w mieście było jeszcze więcej zieleni. Zawęziliśmy al. Korfantego i dokonaliśmy tam nowych nasadzeń, przygotowujemy się do przebudowy placu Sejmu Śląskiego, budujemy nowe parki i pielęgnujemy już istniejące tereny zielone. To ważne zarówno dla komfortu obecnych mieszkańców Katowic, jak i kolejnych pokoleń – dodaje Wołosz.