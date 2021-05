Ruszył przetarg na budowę jednego z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych na świecie. Powstanie w Warszawie

Jak informuje UM Warszawa ruszył przetarg na budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. Przeprawa, która połączy Bulwary Wiślane z Pragą, będzie miała 452 metry długości. Pozwoli pieszym i rowerzystom na łatwe przedostanie się z praskiego brzegu rzeki na Powiśle, najpóźniej wiosną 2024 r.

Ruszył przetarg na budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę.

Przeprawa będzie miała 452 metry długości.

Chętni, którzy chcą podjąć się tego zadania, mogą nadsyłać swoje oferty do 15 czerwca.

Ofertę będą mogły złożyć tylko te firmy, które wcześniej wezmą udział w wizji lokalnej w miejscu budowy mostu, która odbędzie się wcześniej.

Projekt mostu stworzyła pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy.

Bulwary Wiślane to jedno z najbardziej popularnych miejsc do wypoczynku w mieście. Aby tam się dostać mieszkańcy Pragi muszą nadkładać drogi. A trudno dostępny dla pieszych most Śląsko-Dąbrowski nie zachęca, by przekraczać nim rzekę. Idealnym rozwiązaniem będzie nowa przeprawa, która połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu. Dzięki niej idący tą drugą ulicą od wschodu w kilka minut znajdą się po drugiej stronie Wisły, a kierując się dalej na zachód szybko trafią w okolice Krakowskiego Przedmieścia.

Przetarg na budowę mostu został właśnie ogłoszony. Chętni, którzy chcą podjąć się tego zadania, mogą nadsyłać swoje oferty do 15 czerwca. Wcześniej odbędzie się wizja lokalna w miejscu budowy mostu. To ważny element procedury, bo ofertę będą mogły złożyć tylko firmy, które wezmą w niej udział.

Jeden z najdłuższych mostów pieszo-rowerowych na świecie

Pierwszy w Warszawie most przez Wisłę tylko dla pieszych i rowerzystów będzie liczył 452 m długości (suma długości przęseł znacznie przekroczy 500 m). Tym samym będzie o 127 m dłuższy od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie.

Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna i w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 m. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą ją w 2 minuty.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. Minimalna przestrzeń użytkowa zaplanowana to 6 m, a na węższej rampie po stronie lewobrzeżnej – 3,5 m. Na przeprawie znajdą się dwie „strefy wypoczynkowe” z drewnianymi siedziskami. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach. Most zostanie też objęty monitoringiem.

Most odporny na działanie sił przyrody

Projekt przeprawy został ukończony na początku 2021 r. Przygotowała go wyłoniona w międzynarodowym konkursie architektonicznym pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy - dopracowała wszelkie detale, aby postawiony obiekt był odporny na działanie sił przyrody.

Dlatego most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa się poszerzy i rozdzieli na dwie rampy przerzucone nad nabrzeżną promenadą na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy nimi zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem, wbudowane w taras bulwaru. Zamiast kortenu, czyli stali trudnordzewiejącej, most będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kortenu. Materiał ten lepiej zniesie dużą wilgotność nad rzeką.