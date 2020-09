Ruszył remont kamienicy sprzed 1914 roku

Ruszyły prace remontowe pochodzącej sprzed 1914 roku kamienicy przy ul. Wrzesińskiej 2 przy Porcie Praskim w Warszawie. Uwagę przyciąga ciemna zieleń kutych balustrad balkonów, która kontrastuje z delikatnym wykończeniem elewacji.

REKLAMA

Ruszyły prace remontowe pochodzącej sprzed 1914 roku kamienicy przy ul. Wrzesińskiej 2 przy Porcie Praskim w Warszawie, zakupionej dwa lata temu przez Zeitgeist Asset Management. Do połowy 2022 roku ma tu powstać 127 mieszkań na wynajem, od kawalerek po 4-pokojowe apartamenty. Można już zobaczyć wizualizacje. Uwagę przyciąga ciemna zieleń kutych balustrad balkonów, która kontrastuje z delikatnym wykończeniem elewacji.

Od „Placu końskiego” po tygiel kultury

– Pracując nad projektem, szukaliśmy wspólnego języka dla starej i nowej architektury – mówi Luiza Grunwald, dyrektor zarządzająca Zeitgeist Asset Management w Polsce. – Okolice Portu Praskiego są dziś rozległym placem budowy, gdzie niełatwo odnaleźć tożsamość Starej Pragi – dodaje.

Mając to na uwadze, do współpracy zaproszono pracownię architektoniczno-konserwatorską PROART Anny Rostkowskiej, znaną z renowacji wielu historycznych budynków, jak Pałac Prezydencki czy luksusowe kamienice mieszczańskie Foksal 13 i 15 w Warszawie.

Wrzesińska 2 to dziś zrujnowany pustostan, pozostałość po XIX-w. pałacu, wzniesionym przez Augusta Zielińskiego w 1863 r. Około 1911 budynek pałacu nadbudowano na zlecenie Szmula Reichenberga, przekształcając go zarazem do roli kamienicy czynszowej. W tamtych czasach ulica Wrzesińska położona była w sąsiedztwie praskiej rzeźni i „Placu końskiego”, skupiając lokalnych rzemieślników. Po II wojnie światowej w budynku pod nr 2 mieściła się pierwsza udokumentowana siedziba szkoły żydowskiej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.

Dziś ta okolica przyciąga lokatorów, których pasjonuje historia i tożsamość miasta. Interesuje ich klimat Starej Pragi, z cegłą, licznymi zaułkami, kawiarniami i placówkami kulturalnymi. Atutem jest bliskość zielonych terenów prawego brzegu Wisły, a także łatwy transfer do centrum stolicy – za pomocą metra, tramwaju czy na piechotę.

– Ofertę będziemy kierować do ludzi ceniących niezależność, którzy potrzebują miejsca inspirującego, ale nie przytłaczającego i głośnego. Niewiele jest lokalizacji z Warszawie, które, będąc niedaleko centrum, pozwalają odetchnąć naturą, a także spojrzeć na lewy brzeg z lekkim przymrużeniem oka.” – mówi Peter Noack, współzałożyciel Zeitgeist Asset Management. „Ten punkt świetnie wpisuje się w nasze portfolio. Z niecierpliwością oczekujemy chwili, kiedy będziemy mogli rozpocząć wynajem mieszkań – dodaje Peter Noack.

Zieleń i popiel

W projekcie architekci starali się uwypuklić to, co pozostało z pierwotnego charakteru kamienicy. – Odnaleźliśmy fragmenty kutych balustrad dawnych balkonów, w kolorze zgniłej zieleni – komentuje PROART. – Kolor na tyle nas zainspirował, że stał się motywem przewodnim dekorów zarówno w starej, jak i nowej części zabudowań – wyjaśnia. Elewacje są utrzymane w szarej tonacji, z przewagą jasnej, subtelnej kolorystyki.