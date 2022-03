Ruszyła budowa łódzkiej inwestycji spod kreski Grupy 5

Na placu budowy Strefy Progress w Łodzi wbita została symboliczna pierwsza łopata. Inwestycja spod kreski Grupy 5 Architekci to uzupełnienie Strefy Piotrkowska 217.

23 marca br. odbyła się uroczystość wkopania symbolicznej łopaty na pierwszej łódzkiej inwestycji mieszkaniowej OKAM - Strefie PROGRESS.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawicieli łódzkiego Ratusza, Generalnego Wykonawcy - firmy Alfa-Bet Polska oraz dewelopera.

W ramach inwestycji, w czterech budynkach powstanie blisko 300 mieszkań oraz kilka lokali usługowych. Nowoczesny obiekt oferować będzie mieszkańcom szereg wygód, m.in. lokal mieszkańca z częścią do co-workingu, bezpłatną wypożyczalnię rowerów, hulajnóg i pojazdów elektrycznych.

Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa 5 Architekci.

Projekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Piotrkowska 217, tworząc wraz z nią kompleks dający nie tylko przestrzeń do mieszkania, ale także umożliwiający korzystanie z kultury i rozrywki kilka kroków od domu. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w bieżącym kwartale, oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na I kwartał 2024 r.

- Cieszymy się niezmiernie z naszej kolejnej łódzkiej inwestycji, a jednocześnie pierwszej mieszkaniowej w mieście, z którym jesteśmy związani od początku naszej obecności na rynku i wobec którego mamy ogromny sentyment. Teren po dawnej odlewni żelaza Józefa Johna to jedna z pierwszych działek, jakie Okam zakupił, rozpoczynając działalność w Polsce. Dziś oficjalnie otworzyliśmy nowy rozdział w funkcjonowaniu tej części centrum Łodzi, mając nadzieję, że przerodzi się ona wkrótce w wyjątkowe miejsce do życia dla kolejnych pokoleń łodzian. Już dziś obserwujemy duże zainteresowanie inwestycją wśród nabywców - podkreśla Arie Koren, Założyciel i Członek Zarządu Okam Capital.

Strefa Progress składać się będzie z 276 mieszkań o metrażach od 25 do 140 mkw. Najniższy z czterech budynków będzie miał 3, a najwyższy 13 pięter. W ofercie znajdują się mieszkania począwszy od kawalerek a kończąc na 5 pokojowych przestronnych lokalach.

Inwestycja powstająca przy al. Kościuszki 132 wyposażona będzie w parking podziemny i komórki lokatorskie. W części parterowej zaplanowano lokale usługowe. W samym kompleksie do dyspozycji mieszkańców będzie m.in. strefa mieszkańca wraz z co-workingiem czy paczkomat.

Ogród z zielenią i nowymi technologiami

Przestrzeń pomiędzy budynkami wypełni wewnętrzny ogród ze starannie dobraną zielenią, który będzie idealnym miejscem do relaksu i wytchnienia dla mieszkańców ścisłego centrum miasta. W ławki na dziedzińcu zainstalowane zostaną gniazda do ładowania urządzeń mobilnych. Dostępna będzie darmowa wypożyczalnia rowerów, hulajnóg i ekologicznych pojazdów, a także stacje do ładowania aut elektrycznych czy serwis naprawy rowerów.

W bliskim sąsiedztwie mieszkańcy będą mieli dostęp do pełnej infrastruktury - punktów usługowych, kawiarni i restauracji zlokalizowanych na terenie Strefy Piotrkowska 217, a także do odbywających się tam wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Na wyciągnięcie ręki będzie także rozbudowana komunikacja miejska.

– Strefa Progress to naturalne uzupełnienie Strefy Piotrkowska 217, wspólnie stworzą obiekt typu mixed-use, wielofunkcyjny kompleks powstający w duchu nowoczesnego budownictwa rewitalizacyjnego, w którym się specjalizujemy – podkreśla Marcin Michalec, CEO Okam Capital.