Ruszyła budowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Rozpoczęła się budowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie. Nowa przeprawa to kolejny impuls do zmian na Pradze. Rada m.st. Warszawy przyznała już pieniądze na przebudowę ulicy S. Okrzei na przedłużeniu nowego mostu.

- Zmiana wyglądu miasta – Nowe Centrum Warszawy i rewitalizacja Pragi to moje najważniejsze priorytety. Most pieszo-rowerowy zszyje ze sobą dwa dynamicznie rozwijające się miejsca, połączy bulwary z Pragą. Cieszę się, że ta inwestycja już powstaje. Nowa przeprawa, najdłuższa tego typu w Polsce będzie miała aż 452 metry długości i będzie o 127 m dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge. Most będzie służył pieszym i rowerzystom i zostanie zbudowany do 2024 roku – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Od początku roku na praskim brzegu Wisły trwało przygotowanie zaplecza budowy nowego mostu oraz terenu pod inwestycję. Teraz zaczęły się zasadnicze prace budowlane. Na oczach warszawianek i warszawiaków pierwszy stołeczny most pieszo-rowerowy zepnie ze sobą oba brzegi rzeki i połączy Bulwary z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i S. Okrzei na prawym brzegu. Budowa potrwa ponad dwa lata.

Na początek fundamenty

Wykonawca, polska firma Budimex, roboty zaczęła po praskiej stronie. Pierwszym etapem jest palowanie, czyli stworzenie fundamentów przyszłego mostu. Jego konstrukcja opierać się będzie na 7 żelbetowych podporach. Właśnie zaczęło się stawianie fundamentów pod pierwszą z nich – przez ostatnie dni wbito już 43 pale pod pierwszą podporę. W kolejnych dniach pojawiać się będą pale pod kolejne podpory. Rozpoczną się też pierwsze prace przy budowie przyczółku mostu na lewym brzegu Wisły.

Inwestycja budzi duże zainteresowanie. Przez cały czas budowy działać będzie strona internetowa mostnaprage.waw.pl(otwiera się w nowej karcie) pełna informacji z budowy i ciekawostek. Niedawno po obu stronach rzeki zostały też ustawione specjalne punkty informacyjne dla mieszkanek i mieszkańców. Znajdują się dokładnie tam, gdzie w przyszłości pojawią się wejścia na most. Punkty w przystępny sposób przybliżają kształt i zakres inwestycji, a także związane z nią ciekawe szczegóły techniczne.

Nowy most, nowe centrum, nowa energia

Most na Pragę jest naturalnym elementem programu Nowego Centrum Warszawy. Nowe Centrum to przede wszystkim estetyka i funkcjonalność — wysoka jakość przestrzeni publicznych, więcej zieleni oraz lepsze warunki poruszania się dla pieszych i rowerzystów. W ramach tego programu przebudowana została al. Jana Pawła II, trwają prace na rondzie Dmowskiego oraz tzw. Placu Pięciu Rogów, a w przygotowaniu są kolejne inwestycje.

- Otoczenie i ulica S. Okrzei na przedłużeniu mostu stanie się bardziej przyjazna i zielona. Radni na ostatniej sesji przyznali na ten cel 18 mln zł – dodaje prezydent.

Warszawscy radni decyzję o środkach na dalszą rewitalizację prawobrzeżnych obszarów podjęli 17 marca. Przebudowę ulicy S. Okrzei będzie realizował Zarząd Dróg Miejskich we współpracy m.in. z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego.

Szczegółowy projekt wymaga dopiero opracowania, jednak wstępne założenia są znane. To dlatego, że cały kwartał posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego określający funkcje i wygląd poszczególnych ulic. Na ulicy S. Okrzei będzie więcej zieleni, powstanie infrastruktura rowerowa, nowe, szersze i eleganckie chodniki oraz mała architektura. Realizacja inwestycji jest zaplanowana na lata 2022-2024, podobnie jak budowa nowego mostu.