Ruszyła budowa największej inwestycji w historii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Kompleks kliniczno-dydaktyczno-badawczy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstanie w ciągu 33 miesięcy. Oddanie centrum do użytku uczelni nastąpi w pierwszej połowie 2026 r.

Startuje budowa jednego z najbardziej nowoczesnych ośrodków kliniczno-dydaktyczno-badawczego w naszej części Europy.

Projekt architektoniczny inwestycji przygotowało Biuro Architektoniczne DEDECO.

Po około trzech tygodniach od podpisania kontraktu, startuje budowa jednego z najbardziej nowoczesnych ośrodków kliniczno-dydaktyczno-badawczego w naszej części Europy. Epokowe przedsięwzięcie realizowane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wesprze zaplecze naukowo - dydaktyczne i stworzy bazę dla zespołu poradni Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM.

- Z wielką radością i satysfakcją rozpoczynam dziś historyczne wydarzenie dla całej naszej społeczności. Dziś nasza Alma Mater rozpoczyna nową fazę swojego rozwoju, która ma na celu zapewnienie studentom najwyższej jakości kształcenia i coraz lepszych warunków do dydaktyki i nauki. Powstanie tego wspaniałego obiektu kliniczno-dydaktyczno-badawczego oznacza dla naszego uniwersytetu ogromny postęp w zakresie infrastruktury, dydaktyki i badań naukowych – powiedział rektor PUM prof. Bogusław Machaliński. – To także spełnienie moich osobistych marzeń i efekt długotrwałej pracy i wysiłku, aby osiągnąć ten cel dla uczelni. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wielu przyjaciół Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, jak i współpracowników z Uniwersytetu i Szpitala. Składam wszystkim Państwu zaangażowanym w ten niezwykle ważny projekt moje serdeczne podziękowania. Niech to będzie nasz wspólny sukces i powód do dumy. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale jej efekty będą służyć latami naszym studentom, pacjentom, naukowcom i mieszkańcom. Mam nadzieję, że docenią oni rezultat, który ujrzymy w tym miejscu w połowie 2026 r. – zakończył prof. Bogusław Machaliński.

- Startujemy z realizacją największej inwestycji w historii PUM w Szczecinie. Budowa supernowoczesnego ośrodka kliniczno-dydaktyczno-badawczego to duża odpowiedzialność, ale i olbrzymia satysfakcja. Nadszedł czas na realizację Waszych marzeń i obiecujemy, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, by powstający budynek sprostał oczekiwaniom – zadeklarowała Angelika Cieślowska, prezes DORACO, lidera w konsorcjum realizującym zadanie.

Obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu powstanie przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie naprzeciw szpitala klinicznego SPSK-1 PUM. Inwestycja powstaje w formule „zaprojektuj i wybuduj". Zgodnie z ustaleniami jej realizacja zajmie 33 miesiące.

- W pierwszej kolejności rozpoczniemy od montażu ogrodzenia placu budowy oraz postawienia zaplecza kontenerowego. W najbliższym okresie skoncentrujemy się na wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego dla budynku głównego. Wiązać się to będzie m.in. z koniecznością usunięcia skarpy od strony parkingu przy Unii Lubelskiej. Dokonywać będziemy również odwiertów pod gruntowe pompy ciepła o długości około 51 kilometrów, co stanowić będzie jedną z największych łącznych długości odwiertów wykonanych w Polsce. Przed nami również rozpoczęcie robót żelbetowych fundamentowych – tłumaczy Mariusz Ślęzak, dyrektor kontraktu z DORACO.

Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 49 tys. mkw. Funkcjonować w nim będzie szesnaście jednostek klinicznych i dydaktycznych, m.in. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum. Znajdzie się tam 49 sal dydaktyczno-wykładowych, w tym aula na ponad 400 miejsc, a także laboratoria, poradnie dla pacjentów i garaż podziemny na ok. 600 miejsc parkingowych, dostępnych także dla pacjentów szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.