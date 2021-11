Ruszyła budowa zielonego osiedla w Krakowie

W Krakowie ruszyła budowa zaprojektowanego przez pracownię 3D Architekci osiedla, które stawia na zieleń i proekologiczne rozwiązania.

W listopadzie ruszyły prace ziemne na budowie osiedla Safrano – najnowszego projektu Cordii w Krakowie.

Projekt wyróżnia nacisk na jakościowe i proekologiczne detale. Znajdą się w nim m.in. nasadzenia roślin oczyszczających powietrze i zielone dachy.

Zgodnie z najnowszym trendem, który zwiastuje odwrót od zamkniętych osiedli, teren Safrano będzie otoczony nie murem, a naturalnym żywopłotem.

Za projekt osiedla odpowiada krakowska pracownia 3D Architekci.

Zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał 2023 r.

Na osiedle Safrano składają się dwa, sześciopiętrowe budynki zachowane w minimalistycznym stylu. Wszystkie lokale są wyposażone w przestronne balkony lub ogródki, a także w duże okna o podwyższonych parametrach akustycznych. Na jakość życia i zdrowie mieszkańców będą wpływać pozytywnie również nawiewniki z filtrem antysmogowym i higrosterowana wentylacja.

Setki roślin oczyszczających powietrze

To nie jedyne ekologiczne rozwiązania zastosowane w Safrano. Na podkreślenie zasługuje uwzględnienie w projekcie setek roślin wypełniających przestrzenie między budynkami. Na obfitą zieleń w projekcie składają się przede wszystkim wyselekcjonowanie gatunki roślin, które cechuje zwiększona efektywność oczyszczania powietrza, np. cisy odmiany ‘Hillii’. Gatunek ten wyróżnia się możliwością pochłaniania zanieczyszczeń również poza okresem wegetacyjnym, czyli jesienią i zimą.

Zielone dachy, altana z żywej wierzby i żywopłot zamiast muru

Naturalne rozwiązania będą obecne również na placu zabaw, gdzie powstanie wyjątkowa altana z żywej wierzby. Do tego zaplanowano jeszcze zielone dachy, które ograniczają nagrzewanie się budynków i redukują zanieczyszczenia, a także zatrzymują wody opadowe, tworząc mikroklimat przyjazny zwierzętom. Badania wykazały, że 1 mkw. powierzchni traw na dachu pokrytym roślinnością jest w stanie pochłonąć w ciągu roku 0,2 kg pyłów z powietrza. Zdolność do takiego dachu do zatrzymywania wody to z kolei aż 70-90%

– Coraz więcej osób szukających mieszkania zwraca uwagę na bliskość terenów zielonych i zagospodarowanie przestrzeni na osiedlu. To nie tylko efekt pandemii – to globalny trend, którego rozwój obserwujemy już od jakiegoś czasu. Świadomość ekologiczna i zdrowotna Polaków rośnie, a wraz z nią popyt na takie rozwiązania jak łąki kwietne, zielone dachy, naturalne ogrodzenia, ogrody deszczowe i inne zielone elementy architektury. W Cordii staramy się odpowiadać na tę wspólną potrzebę konsumentów i planety. Safrano jest tego niezbitym przykładem – mówi Michał Melaniuk, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska.

Oświetlenie na osiedlu reaguje na ruch i ilość światła, oszczędzając energię, a na podziemnym parkingu przewidziano miejsca postojowe z możliwością ładowania samochodów elektrycznych. Poza tym dla wygody mieszkańców budynki wyposażono w stację naprawy rowerów i pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów, a dla ich bezpieczeństwa – w drzwi antywłamaniowe, wideodomofony i całodobowy monitoring.

Generalnym wykonawcą Safrano jest firma Grimbud, a za projekt odpowiada krakowska pracownia 3D Architekci.