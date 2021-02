Ruszyła modernizacja stacji Czechowice-Dziedzice

Rozpoczęły się pierwsze prace na stacji Czechowice-Dziedzice. Przebudowywany jest peron, wykonywane są prace torowe oraz związane z siecią trakcyjną.

REKLAMA

Po rozbiórce pierwszego peronu i usunięciu starych elementów, rozpocznie się budowa nowego obiektu. Najpierw przebudowany będzie jeden peron i położone przy nim tory. Na koniec roku podróżni będą korzystać z nowego obiektu, a prace przeniesione zostaną na kolejny peron i tory.

Dwa perony na stacji Czechowice-Dziedzice zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zostaną wyposażone w wiaty, ławki i nowe oświetlenie oraz gabloty i tablice informacyjne. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przewidziano monitoring. Bezpieczne dojście do peronów umożliwi przejście podziemne. Windy i pochylnie ułatwią korzystanie z peronów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dla osób niedowidzących i niewidomych dostępne będą znaki informacyjne z alfabetem Braille’a. W stacji wymienione będą tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Na stacji budowane jest lokalne centrum sterowania (LCS), które będzie wyposażone w komputerowe urządzenia. Zatrudnieni w nim pracownicy zadbają o bezpieczne kursowanie pociągów na odcinku Goczałkowice Zdrój – Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg.

Projekt „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice: LOT C na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice–Dziedzice - Zabrzeg” współfinansowany jest przez Unię Europejską z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Roboty powinny zakończyć się do października 2023 roku.