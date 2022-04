Ruszyła przebudowa historycznego dworca w Sochaczewie

Ponad stuletni budynek dworca w Sochaczewie przejdzie przebudowę. Dokumentację projektową przygotował Demiurg.

Historyczny, bo wzniesiony w latach 1901-1903 dworzec w Sochaczewie zostanie dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych.

PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Dokumentację projektową opracowała pracownia Demiurg z Poznania.

Budynek dworca w Sochaczewie to kolejna inwestycja w województwie mazowieckim realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki niej historyczny, bo wzniesiony w latach 1901-1903 dworzec zostanie dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych przy zachowaniu jego walorów architektonicznych.

Fasada jak nowa

Zgodnie z projektem przebudowy renowację przejdzie ceglana elewacja zabytku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. Planowane jest jej wyczyszczenie oraz naprawa powstałych ubytków, a także odtworzenie na wzór historycznej lub renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana poszycia dachowego na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej na rąbek stojący.

Ciekawostką na fasadzie budynku będzie umieszczenie w górnym naświetlu wejścia głównego stylizowanego zegara. Całość uzyskanego dzięki przebudowie efektu wizualnego podkreśli nowa iluminacja.

– Bardzo się cieszę, że już niebawem ruszą prace budowlane związane z przebudową dworca w Sochaczewie. Każdego dnia setki mieszkańców mojego rodzinnego miasta korzystają z tego budynku, dojeżdżając do pracy w Warszawie. Ja również jestem jego użytkownikiem. Ten budynek ma bogatą historię – przetaczały się przez niego armie I i II wojny światowej. To na stacji w Sochaczewie wysiadają turyści, którzy chcą odwiedzić Żelazową Wolę, a podróżują pociągami. Jestem przekonany, że dzięki inwestycji moje rodzinne miasto zyska prawdziwą perełkę, wizytówkę, z której będziemy dumni i na której będziemy witać wszystkich, którzy do nas przybędą koleją – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Remont wnętrz

Modernizacja dworca oznacza również zmiany wewnątrz budynku. Na jego parterze zaprojektowano hol pełniący funkcję poczekalni. Dzięki inwestycji zyska on całkowicie nowe wyposażenie, czyli ławki, gabloty z rozkładami jazdy pociągów, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. W sąsiedztwie holu, oprócz pomieszczenia kas biletowych i toalet, zaplanowano przestrzeń pod przyszły lokal gastronomiczny oraz pomieszczenia biurowe przeznaczone dla jednej ze spółek kolejowych.

Przyjazny dla użytkowników i środowiska

Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zbliżająca się modernizacja obiektu stawia również na ekologię i poprawę bezpieczeństwa na dworcu oraz w jego najbliższym otoczeniu. W ramach inwestycji zaplanowano docieplenie dachu budynku od wewnątrz, a także zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej o niskim stopniu przenikalności cieplnej, co wpłynie korzystnie na ograniczenie strat ciepła. Ponadto w całym

kompleksie zostanie zastosowane energooszczędne oświetlenie.

W celu optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej zamontowany zostanie system BMS (Building Management System) zarządzający wszystkimi instalacjami i urządzeniami na dworcu. Z kolei poprzez montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa – monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych – zwiększy się bezpieczeństwo osób i samego budynku.

Inaczej wokół dworca

Olbrzymią metamorfozę przejdzie plac przed dworcem. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny. Wzdłuż frontowej fasady budynku pojawią się miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz typu kiss&ride. Natomiast nieco bliżej ulicy Henryka Sienkiewicza powstaną dwa wyspowe perony dla autobusów, postój taksówek oraz 9 miejsc parkingowych, w tym dwa przeznaczone dla samochodów elektrycznych. W sąsiedztwie budynku pojawi się również wiata rowerowa. Zabytkowa lokomotywa pozostanie na swoim dotychczasowym miejscu.

Z innych prac planowanych w otoczeniu dworca warto wspomnieć o uporządkowaniu zieleni, a także montażu nowych elementów małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie).

Koszt przebudowy dworca w Sochaczewie to 9 mln złotych brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., dokumentację projektową opracowała pracownia Demiurg z Poznania, natomiast wykonawcą prac budowlanych jest P.P.H.U. SOCHBUD S.C. z Sochaczewa. Planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2023 roku.