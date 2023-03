Ruszyły kolejne prace na kolejowej Zakopiance. Będą nowe stacje i wyremontowane perony

Trwają prace na kolejowej Zakopiance. Jeszcze w tym roku na trasie pojawią się trzy nowe stacje. W Nowym Targu zmodernizowany zostanie peron przy dworcu, a w Poroninie ruszy budowa przejścia pod torami.

Do zmodernizowanych i nowych stacji i przystanków na trasie do Zakopanego, dołączy w czerwcu stacja Szaflary, a w grudniu Biały Dunajec i Zakopane.

Podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów na stacji Nowy Targ, gdzie zmodernizowany zostanie peron.

W Poroninie rozpoczną się prace budowlane związane z przejściem pod torami.

1 marca ruszyły kolejne prace w ramach inwestycji realizowanej przez PLK SA.

1 marca ruszają kolejne prace, zwiększające możliwości i jakość komunikacji kolejowej na linii z Krakowa do Zakopanego. Przewidziano je do 21 czerwca br. Kontynuowane będą następne, roboty na torach, między Suchą Beskidzką a Zakopanem, dla krótszych i wygodniejszych podróży kolejową zakopianką. W czerwcu, do zmodernizowanych oraz nowych stacji i przystanków dołączy stacja Szaflary, a w grudniu Biały Dunajec i Zakopane.

Prace realizowane do czerwca, obejmą również budowę dodatkowych obiektów. Dzięki temu, podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów na stacji Nowy Targ. Zmodernizowany zostanie kolejny peron, usytuowany przy budynku dworca. W Poroninie, rozpoczną się prace budowlane związane z przejściem pod torami, które ułatwi komunikację na stacji wszystkim podróżnym.

Prace na kolejowej zakopiance przewidziano do grudnia 2023 r. Oprócz zwiększenia dostępności i komfortu podróżnych na stacjach i przystankach, inwestycja stworzy możliwość skrócenia czasu przejazdu z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin, dla najszybszego pociągu.

Inwestycje na kolejowej zakopiance, w tym modernizacja i budowa przystanków realizowane są w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”. Projekt za ponad 1,1 mld zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.