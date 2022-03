Ruszyły konsultacje społeczne zabudowy Półwyspu Drewnica. Za koncepcją stoją JEMS Architekci

Jak będzie wyglądał Półwysep Drewnica w Gdańsku? Ruszają konsultacje społeczne SCG Stocznia Centrum Gdańsk, który na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej zbuduje dzielnicę według projektu JEMS Architekci.

Od 22 marca ruszają konsultacje społeczne dotyczące przyszłej zabudowy Półwyspu Drewnica na Młodym Mieście w Gdańsku.

Restauracja terenów postoczniowych, szacunek dla historycznego dziedzictwa oraz koncepcja przestrzeni miejskiej otwartej dla wszystkich – to priorytety, którymi kieruje się inwestor, SCG Stocznia Centrum Gdańsk.

Nową przyjazną przestrzeń inwestor chce planować we współpracy z mieszkańcami, aktywistami, ekspertami i inwestorami.

Nad koncepcją architektoniczną pracują JEMS Architekci.

W grudniu ubiegłego roku zakończył się proces konsultacyjny zainicjowany przez Architekta Miasta Gdańska, dotyczący przyszłości Młodego Miasta. Był to pierwszy krok w procesie budowania wspólnej koncepcji przyszłego zagospodarowania terenu dawnej Stoczni Gdańskiej.

SCG, prywatny inwestor i właściciel centralnych terenów Młodego Miasta leżących wzdłuż nabrzeża, planuje kontynuować rozpoczętą politykę otwartości i dialogu. Dlatego, w ramach nowych, szczegółowych konsultacji dotyczących zabudowy tego obszaru zaprasza do dialogu społecznego wszystkich zainteresowanych przyszłością tego miejsca.

Otwarte miasto 15-minutowe

Jak podkreśla inwestor, na tym etapie wiemy już, że interesariusze oczekują, iż na postoczniowych terenach powstanie miasto otwarte i dostępne, a nie zamierająca po godzinach biurowa enklawa, lub pozbawiona funkcji publicznych i kulturalnych „sypialnia” mieszkaniowa. Poddana pod dyskusję w ramach dialogu społecznego koncepcja zagospodarowania stanowi propozycję nowoczesnej, wielofunkcyjnej i centrotwórczej dzielnicy miasta.

Miasto żywe, „wielobarwny miks” – to wytyczne, którymi kieruje się pracownia architektoniczna JEMS Architekci, która od roku 2017 pracuje nad koncepcją zagospodarowania Półwyspu Drewnica. W praktyce oznacza to realizację tzw. miasta 15-minutowego, czyli dzielnicy, której mieszkańcy mogą realizować wszystkie potrzeby życiowe (praca, edukacja, rozrywka, kultura) w promieniu 15 minut spaceru lub jazdy rowerem od swojego miejsca zamieszkania. Obszar przyszłej zabudowy to także – w zamyśle spółki SCG i pracowni JEMS Architekci – miejsce korzystające ze „stoczniowego DNA”, dziedzictwa Stoczni Gdańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu dawnych ulic stoczniowych i ich nazewnictwa. Historyczna siatka ulic umożliwi także połączenie zarówno z sąsiadującymi projektami realizowanymi na terenie Młodego Miasta, jak i dalej ze śródmieściem Gdańska. Taką funkcję pełnią dawne stoczniowe ulice Narzędziowców i Malarzy.

– Tożsamość miejsca – dawna Stocznia Gdańska i miejsce narodzin ruchu społecznego „Solidarność” – definiuje jak myślimy o koncepcji zagospodarowania Półwyspu Drewnica – podkreśla Krzysztof Sobolewski, prezes zarządu spółki SCG, realizującej projekt Stocznia Centrum Gdańsk. – Jestem osobiście i zawodowo związany z projektem od roku 2005. W kolejnych 10 latach chciałbym zrealizować przedstawioną koncepcję zabudowy.”