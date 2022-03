Rybi Rynek coraz bliżej rewitalizacji. Trwają prace nad projektem

Trwają już prace nad projektem rewitalizacji Rybiego Rynku w Bydgoszczy. Ma zmienić się w elegancki plac z małą architekturą, zielenią, gastronomią oraz miejscem organizacji wydarzeń dla instytucji kultury.

Rewitalizacja Rybiego Rynku dopełni zmiany jakie zaszły ostatnio w Salonie Bydgoszczy. Prace nad aktualizacją dokumentacji rozpoczęły się z początkiem marca i wykonuje je firma AMPA. Kosztują prawie 86 tysięcy złotych i zakończą się latem. Pozwoli to jeszcze w tym roku zlecić prace budowlane zmieniające charakter Rybiego Rynku. Na ich rozpoczęcie w tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono 3,7 mln zł - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.

Zieleń i kulturalne wydarzenia zamiast samochodów

W ramach przygotowywanej inwestycji zagospodarowany zostanie nie tylko teren bezpośrednio przylegający do teatru. Projekt obejmie przebudowę Rybiego Rynku oraz ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Przy Zamczysku włącznie wraz z dowiązaniem się do przebudowanego w latach ubiegłych odcinka ul. Podwale.

Dzięki przebudowie Rybi Rynek będzie mógł pełnić funkcje uzupełniające dla instytucji w pobliżu: Teatru Kameralnego, Muzeum Okręgowego oraz Barki Lemara. Stworzy to również możliwość uruchomienia gastronomii. Zadanie doskonale będzie współgrać ze zrealizowaną już w latach ubiegłych restylizacją uliczek przyległych do płyty Starego Rynku (m.in. Podwale, Kręta, Mostowa, część Grodzkiej). Z Rybiego Rynku zniknie też parking. Pozwala na to zbliżająca się do finału budowa wielopoziomowego parkingu Park & Ride przy ul. Grudziądzkiej. Wcześniej powstała infrastruktura tramwajowa (linia wzdłuż Kujawskiej) oraz drogowa (buspasy na Wałach Jagiellońskich i Kujawskiej), które ułatwiają podróże do ścisłego centrum komunikacją publiczną.

Uwagi ekspertów

Na etapie przygotowania pierwszego projektu szereg uwag zgłosiła Rada ds. Estetyki. Dotyczyły one między innymi podświetlenia róży wiatrów przy przystanku tramwaju wodnego, iluminacji drzew, wyboru nawierzchni kamiennej, ustawienia kutych lamp. Ponadto po zakończeniu drogowej części inwestycji w kolejnym etapie zadbamy o dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory. Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie. Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej. Iluminację zyskać ma również budynek spichrzy. To również rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.

Budynki już cieszą oko

W ostatnich latach wokół Rybiego Rynku zaszło wiele innych pozytywnych zmian. Kompleksem hotelowo-biurowym zabudowana została pusta parcela u zbiegu uli Grodzkiej i Podwale. W oparciu o fundusze unijne prace konserwatorskie prowadzono przy gmachu spichrzy. Historyczną elewację z imitacją szachulca zyskał zabytkowy budynek przy ul. Grodzkiej 16, będący częścią zabudowań teatru, które również odbudowano. Przypominamy, że ta inwestycja trafiła m.in. do konkursu "Top Inwestycje Komunalne 2022".