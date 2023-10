Rybnik będzie miał centrum przesiadkowe. Rusza konkurs architektoniczny

SARP Katowice ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Przesiadkowego w Rybniku.

Władze Rybnika wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiły konkurs na projekt urbanistyczno-architektoniczny Centrum Przesiadkowego. Miałby on powstać w miejscu dzisiejszego parkingu przy budynku ZUS-u. Miasto chce w ten sposób „wyprowadzić” samochody ze Śródmieścia.

Głównym celem realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Rybniku" jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną oraz poprawa dostępności do usług komunikacyjnych oferowanych w tej części Miasta. Wysoki poziom motoryzacji indywidualnej, zatłoczenie układu drogowego w centrum miasta i na trasach dojazdowych do niego wymagają kompleksowych działań w celu skłonienia jak największej liczby użytkowników do rezygnacji z jazdy samochodem osobowym na rzecz korzystania ze środków komunikacji zbiorowej – czytamy.