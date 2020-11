Rynek biurowy w Gdańsku odporny na pandemię?

Pandemia zmieniła nasze zwyczaje i model pracy, przyczyniając się do szybkiego rozwoju pracy zdalnej oraz w modelu hybrydowym. Mimo początkowych obaw, zarządcom kompleksów biurowych w wielu miastach Polski udaje się pozyskiwać nowych najemców powierzchni biurowych.

Pomimo pandemii, Olivia Business Centre wykorzystała rok 2020 na dynamiczny rozwój i pozyskanie nowych, znaczących rezydentów, o bardzo zróżnicowanym profilu działalności. Są w tym gronie firmy IT, media, ubezpieczenia i firmy oferujące usługi dla biznesu. W tym roku w Olivii swoje biura otworzyli: RMF FM, PZU, Abax oraz Weco Travel.

Z pewnością najbardziej znaną z tych marek jest PZU, które w Olivii Tower otworzyło biuro zajmujące się projektem innowacyjnej platformy internetowej Cash, za pośrednictwem której pracownicy będą mieli szybki dostęp do tanich i bezpiecznych pożyczek.

- Jest to przepięknie położone biuro, z lipową aleją tuż za otwieranymi oknami, przez które w lecie słychać śpiew ptaków. To jest prawdziwy well-being na co dzień, jedno z najprzyjemniejszych naszych biur. Jesteśmy dumni, że największy polski ubezpieczyciel wybrał właśnie Olivię na miejsce rozwoju swojego nowego projektu - mówi Aleksandra Majdańczuk, Deputy Director w Olivia Business Centre, odpowiedzialna za negocjacje z PZU.

W lipcu w Olivii Star na 21 piętrze swe podwoje otworzyło regionalne biuro Grupy RMF. Tu znajdują się studia radiowe, z których nadawane są codzienne audycje stacji RMF FM, RMF Classic i RMF MAXX. Z biura na co dzień korzystają również pracownicy pomorskiego biura handlowego Grupy RMF.

– Biuro ma bardzo atrakcyjny widok na morze i cały Gdańsk, co w pierwszych dniach wywoływało zachwyty redaktorów, słyszalne nawet na antenie. Ciekawostką tego biura są pomieszczenia zwane „dziuplami”, tak nazywa się w tej branży małe studia nagrań. Na ścianach „dziupli” znajdują się miękkie, kolorowe obicia o specjalnych parametrach akustycznych. Całe wnętrze jest bardzo wysmakowane, a autorami projektu jest nasza pracownia architektury wnętrz Design Anatomy – mówi Ewelina Kumełan, Senior Account Manager w Olivia Business Centre, odpowiedzialna za transakcję z Grupą RMF.

W Olivii Six we wrześniu pojawił się nowy najemca świadczący usługi dla firm – Weco Travel. Firma z duńskimi korzeniami, w Polsce jest obecna od 1992 roku, a zajmuje się kompleksowym zarządzaniem podróżami służbowymi, organizacją konferencji i wyjazdów na targi. Jej biuro ulokowane jest na najwyższym, 14 piętrze Olivii Six i charakteryzuje się zachwycającym widokiem na morze. Będzie służyć zespołom, które wcześniej pracowały w różnych lokalizacjach w Trójmieście.

Wśród biur wynajętych w tym roku, znajduje się najwyżej położone biuro w Polsce (poza Warszawą), które oferuje zachwycający widok, prawdopodobnie najpiękniejszy widok w Polsce. W tym przypadku z 31 piętra Olivii Star i wysokości 120 metrów roztacza się panoramiczny widok na całe Trójmiasto i Zatokę Gdańską, od nasady Półwyspu Helskiego, przez klify Gdyni, aż po ujście Wisły i plaże na Mierzei Wiślanej. We wrześniu wprowadził się tam Abax – firma norweska, z centralą w Larvik, która zajmuje się telemetrią i systemami śledzenia GPS oraz zarządzania flotami pojazdów.