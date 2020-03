Rynek hoteli: te otwarcia zaplanowano na najbliższe miesiące

Trwająca pandemia koronawirusa wpłynęła na niemal wszystkie gałęzie gospodarki. Zdania co do jej długoterminowych skutków są podzielone – wielu ekspertów powstrzymuje się od komentarzy, podkreślając, że za wcześnie na dokładne analizy, są też i tacy, którzy zapowiadają głęboką recesję, a branża turystyczna i hotelowa mają być wśród tych, które ucierpią najbardziej. Nie brak też jednak głosów bardziej optymistycznych, przewidujących np. rozwój rynku turystyki lokalnej. Zanim COVID-19 zaczął rozprzestrzeniać się w Europie, rok 2020 na polskim rynku hospitality zapowiadał się nadzwyczaj ciekawie. Co przyniosą kolejne miesiące nikt na 100% nie wie, jeżeli jednak właściciele hoteli nie zmienią zasadniczo swoich planów, to w tym roku wciąż czeka nas wiele spektakularnych otwarć. Podsumowujemy jakich!

REKLAMA

Nobu Hotel Warsaw, Warszawa

Nobu Hotel Warsaw to bez wątpienia jedno z najbardziej wyczekiwanych otwarć na polskim rynku hoteli. Nobu to marka założona przez genialnego szefa kuchni, Nobu Matsuhisę, aktora, Roberta De Niro i producenta filmowego, Meira Tepera. Unikalnym elementem dla marki Nobu jest architektura i pod tym względem każdy hotel na świecie jest inny – dopasowany do ducha miejsca, w którym powstał. W Warszawie, u zbiegu ulic Koszykowej i Wilczej zrealizowano niezwykły projekt, łączący wyremontowane, historyczne skrzydło kamienicy, w której do niedawna mieścił się Hotel Rialto, oraz obecnie budowaną zupełnie nową część, której fasada zachwyca szkłem, kamieniem i naturalną zielenią zasadzoną na zewnętrznych tarasach. Wewnątrz czekają nas harmonijnie uzupełniające się światy. Pokoje w kamienicy odwołują się do eleganckiego, klasycznego stylu oraz najlepszych tradycji warszawskiej architektury i sztuki. Z kolei w nowym skrzydle znajdziemy nowoczesny i minimalistyczny design. Istotnym elementem jest nowa część powstająca przy ulicy Wilczej, zaprojektowana przez Medusa Group, która wraz z kalifornijskim studiem PCH tworzy też projekt wnętrz hotelu.

NYX Hotel Warsaw, Warszawa

Pierwszy hotel NYX w Polsce zostanie otwarty w środkowym z trzech wielofunkcyjnych budynków Varso wznoszonych przez HB Reavis przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ulicy Chmielnej. Zajmie w nim prawie 20 tys. mkw. powierzchni na piętnastu piętrach. Hotel NYX będzie dodatkowym udogodnieniem dla użytkowników kompleksu. Nocując w nim, na wyciągnięcie ręki będzie taras widokowy, restauracja i bar na szczycie sąsiedniego Varso Tower – jednego z najwyższych wieżowców w Europie. Nazwa marki NYX nawiązuje do imienia greckiej bogini nocy. Jak przystało na hotel nowej generacji, adresowany zwłaszcza do młodszych pokoleń podróżników, to koncept zachęcający do interakcji, stawiający na indywidualność, kreatywność i kulturę. Hotele NYX to miejsca otwarte, sprzyjające przenikaniu się nawet najbardziej nietypowych stylów życia, sztuki i designu. - Podobnie jak w przypadku wszystkich hoteli NYX, w centrum zainteresowania jest noc – spędzona w hotelu, tajemnicza, egzotyczna i ekscytująca, towarzysząca jej dzikość. Za pomocą przedmiotów, które bawią się wybraną konwencją, takich jak meble wysokiej jakości, obrazy czy inne motywy - dajmy na to w postaci dzikich zwierząt - zabieramy gościa hotelowego w podróż na czas jego pobytu. Interpretacje lokalnych artystów uzupełniają projekt i pozwalają gościom zasmakować dzikiej, urbanistycznej twarzy Warszawy. Nieadaptowany styl życia, łączący sztukę, design i muzykę, zaprasza gości do zanurzenia się w innym świecie w nowym budynk – mówi odpowiedzialny za projekt wnętrz arch. Andreas Neudahm.