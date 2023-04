Rynek w Trzebiatowie na nowo. Oto zwycięska koncepcja pracowni JAZ+Architekci

To JAZ+Architekci przeprojektują rynek w Trzebiatowie - tak zdecydował sąd konkursowy. Koncepcja warszawskich architektów zakłada stworzenie przestrzeni przyjaznej zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Urząd Miejski w Trzebiatowie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich zorganizowali konkurs na przebudowę rynku w Trzebiatowie.

Zgłoszono 26 prac.

Najlepsza okazała się koncepcja warszawskiej pracowni JAZ+Architekci.

W wyniku konkursu organizowanego przez włodarzy Trzebiatowa i SARP wyłoniono koncepcję przebudowy rynku w nadmorskiej miejscowości. Warszawscy projektanci z pracowni JAZ+Architekci dzięki wygranej zostaną zaproszeni do negocjacji w sprawie podpisania umowy na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. Jeśli rozmowy przejdą pomyślnie, rozpisany zostanie przetarg na budowę. A ta będzie mogła się rozpocząć nie wcześniej niż w następnym roku.

Pomysł na nadmorski rynek

Trzebiatowski rynek i jego najbliższe otoczenie jest faktycznym centrum lokalnych usług i handlu, jest siedzibą ważnych instytucji publicznych, ma unikalną architekturę i odpowiednią skalę urbanistyczną. O odbiorze przestrzeni publicznej decyduje jednak wzajemne sprzężenie różnych elementów, które budują jej całościowy obraz. Forma architektoniczno-krajobrazowa, układ urbanistyczny, warstwa informacyjno-graficzna, aspekty funkcjonalne i elementy symboliczne łącznie składają się na charakter przestrzeni publicznej, a ich kompozycja stanowić może o unikalności miejsca. Projekt JAZ+Architekci jest próbą odczytania trzebiatowskiego genius loci i subtelnego skomponowania zastanych i nowych elementów składających się na obraz najważniejszego placu w mieście.

Głównym założeniem przyjętym w projekcie warszawskiej pracowni było stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, której organizacja funkcjonalna, kompozycja przestrzenna i urządzenie placu małą architekturą sprzyjać będą interakcjom i wydarzeniom. Ważnymi kryteriami w projekcie były: kontekst historyczny, kompozycyjne podkreślenie centralnego miejsca placu i znajdującego się na nim ratusza oraz uczytelnienie ważnych powiązań widokowych i przestrzennych. Równie istotne w doborze rozwiązań architektonicznych i krajobrazowych było korzystanie z miejscowej tradycji, a także z wpisanych w lokalny charakter i koloryt elementów związanych ze współczesną tożsamością miasta.

W odpowiedzi na potrzebę mieszkańców, by Rynek oprócz dostępnych usług umożliwiał także wypoczynek wśród zieleni, w projekcie uwzględniono aranżację trzech placyków wypoczynkowych w obrębie istniejącego zieleńca. Jednym z nich jest ogródek kawiarniany, dwa pozostałe są ogólnodostępne i wyposażone w elementy małej architektury. Miejsca do kameralnego wypoczynku wpisane są w układ formowanych żywopłotów zestawionych z rabatami bylinowymi i grupami krzewów. Asymetryczna i organiczna kompozycja zieleńca skontrastowana została z całym układem placu, by wyraźnie zaznaczyć strefę służącą wypoczynkowi i umożliwić ucieczkę od miejskiego zgiełku w zaciszne zakątki utworzone przez roślinne formacje. Zieleniec stanie się miejscem o charakterystycznej, kameralnej atmosferze. Dodatkowy walor relaksacyjny zapewnia kontakt z przyrodą - roślinami kwitnącymi, pachnącymi i wabiącymi owady oraz ptaki. Obecność istniejących i projektowanych drzew na obrzeżach Rynku poprawi lokalny mikroklimat, zapewni cień, przez co zapewni komfort korzystania z tej przestrzeni.

Kompozycja elementów w obrębie Rynku podkreśla centralne miejsce ratusza w przestrzeni fizycznej i społecznej miasta. Wokół budynku została wyznaczona w posadzce strefa wewnętrzna placu, z szczególnym doborem typu i rysunku posadzek oraz elementów małej architektury lub dominant przestrzennych w skali placu. Projektowane zmiany mają służyć stworzeniu czterech charakterystycznych stron rynku, adekwatnych do różnych typów wydarzeń okolicznościowych i codziennych sytuacji. Asymetrycznie dodana dominanta w formie soliterowego drzewa i okrągłego lustra wody w głównej, najbardziej przestronnej, części Rynku ma stanowić kontrapunkt dla całej kompozycji akcentować otwarty charakter tej przestrzeni miejskiej. Funkcjonalnie intrygująca, o przyjemnej, kameralnej skali, a zarazem uwzględniająca współczesne wymogi ze względu na zmiany klimatyczne, podkreśla miejsce najbardziej charakterystycznego widoku na trzebiatowski kościół farny, zdwojony przez odbicie w wodzie.

Ważnym elementem analizowanym w ramach projektu była funkcjonalna integracja budynku ratusza z placem. Przed głównym wejściem do budynku pozostawione zostaje (po jego wizualnym uporządkowaniu) przedpole umożliwiające organizację miejskich uroczystości. W części przyległej do zieleńca proponuje się lokalizację niewielkiej usługi gastronomicznej, np. lokalnej kawiarni, która w ciepłych miesiącach może w znacznej części wykorzystywać przestrzeń skweru. Obok siedziby informacji turystycznej proponuje się otwarcie wrót do dziedzińca ratusza i jego adaptację na przestrzeń wystawienniczą lub muzealną - oddział muzeum pałacowego, np. poświęcone tradycji hanzeatyckiej lub związkom morskim Trzebiatowa.