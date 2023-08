Rząd stawia na energooszczędną architekturę. Oto wyniki konkursu na eko dom wielorodzinny

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich zorganizowało konkurs na projekt typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności. Prezentujemy wyróżnione koncepcje.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem architektonicznym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji architektonicznych typowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności. Zadaniem uczestników było zaplanowanie obiektu o 3 kondygnacjach nadziemnych, zawierającego 24 mieszkania.

Konkurs był prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Sąd konkursowy obradował pod przewodnictwem prof. architekta Bolesława Stelmacha.

– Konkurs jest kolejnym impulsem dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, z projektami przyjaznymi mieszkańcom i środowisku oraz o obniżonej energochłonności, co pozwoli na tańsze użytkowanie mieszkań. O poziomie prac, ale też do tego jak dużą wagę przykładamy do nowoczesnego i wysokiej jakości budownictwa, będzie się można przekonać także samemu. Od 12 czerwca br. rusza w Sejmie wystawa nagrodzonych prac. Następnie będzie się można z nimi zapoznać w gmachu naszego resortu – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.