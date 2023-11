Rzeka Lamus w Łodzi wraca na powierzchnię po 100 latach. UE dokłada 3,5 mln euro

Po ponad 100 latach rzeka Lamus w Łodzi wraca na powierzchnię. UE przyznała na ten cel 3,5 mln euro, informuje portal Łódź.pl.

Rzeka Lamus w Łodzi po 100 latach wróci na powierzchnię.

Dostęp do rzeki będzie możliwy w obrębie parku im. J. Kilińskiego. Projekt odkrycia rzeki jest połączony z rewaloryzacją parku.

Na projekt przywrócenia rzeki Lamus na powierzchnię UE przyznała właśnie 3,5 mln euro.

Po 100 latach rzeka Lamus w Łodzi wróci na powierzchnię. Projekt jej odkrycia połączony jest z rewaloryzacją parku im. J. Kilińskiego.

Jak przypomina Łódź.pl, rzeka zostanie wydobyta spod ziemi z zasklepionego kanału, a przepływ wody ma odbywać się w naturalnym korycie. Co ważne, w obrębie parku odwiedzający go mieszkańcy będą mieli dostęp do rzeki, spacerować będzie można po tarasach i zejściach do wody.

Rzeka Lamus zostanie wydobyta na powierzchnię, rys. mat. UM Łódź

Zadanie będzie realizował Zarząd Inwestycji Miejskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj" we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska, który opracował koncepcję projektu i prowadził całą formułę współpracy z Parlamentem Europejskim. Projekt dofinansowania złożył łódzki europoseł Marek Belka.