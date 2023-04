Sąd Apelacyjny w Łodzi po wielkiej metamorfozie. Remont kosztował 82 mln zł i trwał 2 lata

Sąd Apelacyjny w Łodzi rozpoczął pracę w nowej siedzibie, czyli w odnowionym gmachu przy al. Kościuszki 65. Remont trwał ponad 2 lata i kosztował aż 82 mln zł.

REKLAMA

Sąd Apelacyjny w Łodzi przeszedł gruntowny remont.

Remont kosztował 82 mln zł i trwał 2 lata.

Pieczołowicie odrestaurowano detale architektoniczne.

Budynek wybudowany w 1910 r. dla Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego (późniejsza siedziba Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego) olśniewa urodą, choć nie szczyci się ogromem zdobień. Pieczołowicie odrestaurowano detale architektoniczne, w tym kartusz nad wejściem od strony al. Kościuszki z sową i ulem ze zlatującymi się doń pszczołami symbolizującymi mądrość i pracowitość, płaskorzeźbę z marabutami (od ul. Zamenhofa), reliefy z efebami oraz żłobkowane tynki. Udało się zachować autentyczne zewnętrzne drzwi do budynku i przywrócić świetność charakterystycznej wieżyczce wieńczącej gmach – pierwszego w Łodzi obserwatorium astronomicznego.

Sąd Apelacyjny w Łodzi po metamorfozie, fot. www.lodz.pl

Na nowo zagospodarowano teren dawnej szkoły, od al. Kościuszki i ul. Zamenhofa, wytyczając ścieżkę, przy której stanęły ławki, zadaszony parking rowerowy i fantazyjna pergola. Wśród starych drzew posadzono dużo nowej zieleni. Od strony ul. Wólczańskiej powstał poprzecinany zieleńcami parking, pod którym kryje się podziemna hala garażowa z dodatkowym parkingiem rowerowym. Podwyższony o dwie kondygnacje został budynek starej wozowni (pierwotnie parterowy) w północnej części dziedzińca. Jest teraz siedzibą wydziałów SA, które nie obsługują petentów. Obok w oczy rzuca się wysokie ogrodzenie zwieńczone żyletkowym drutem kolczastym – to wejście dla świadków doprowadzanych do sądu z miejsc odosobnienia (zakładów karnych i aresztów).

Wnętrza łódzkiego sądu przeszły metamorfozę

Dzięki zachowanej klatce schodowej i oryginalnym barierkom w odnowionych wnętrzach budynku nadal czuć historię. Dziwić może kolorystyka drzwi do pomieszczeń biurowych i sal rozpraw, które są w dwóch kolorach. Zielone są historycznymi oryginałami, a kremowo-beżowe to ich współczesne kopie. Okna też zrobiono na wzór autentyków. Jedno z zabytkowych zachowano we foyer, gdzie powstanie sala historii gmachu.

Sąd Apelacyjny w Łodzi po metamorfozie, fot. www.lodz.pl

– Podczas remontu spod wielu warstw farby odsłonięto stare polichromie, które odtworzono na klatce schodowej – dodaje Tomasz Sabielski, rzecznik prasowy SA w Łodzi.

Stylizowana na zabytkową jest też obudowa szybu nowej windy, zamontowanej w budynku podczas remontu – wcześniej jej w gmachu nie było. Wrażenie robi przestronna aula przekształcona w największą salę rozpraw.