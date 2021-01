Sala gimnastyczna wyremontowana z Budżetu Obywatelskiego

W ramach realizacji zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020 w Białymstoku odnowiono salę gimnastyczną wraz z zapleczem w Zespole Szkół Rolniczych.

Jak podaje portal białystok.pl, zakończył się remont malej małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku. Prace remontowe objęły także zaplecze sanitarne, magazynek na sprzęt oraz pokoje trenerów.W ramach przedsięwzięcia wymieniono m.in. instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjnej, parapety, zamontowano nową podłogę i rolety. Przebudowano i przemalowano także ściany i zamontowano nową wentylację. Dodatkowo salę przystosowano do profesjonalnego grania w tenisa stołowego. Inwestycja została sfinansowana w ramach zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2020.

– Jest to inwestycja, która została zrealizowana w ramach zwycięskiego projektu „Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku”. Otrzymał on ponad 3 tysiące 300 głosów od białostoczan – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Teraz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych, którzy trenują tenis stołowy, zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Dojlidy oraz mieszkańcy, którzy rywalizują w Białostockiej Lidze Sportu, będą mieli komfortowe warunki do treningów.