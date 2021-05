Salony Kia zostaną wyposażone w fotowoltaikę

ML System dostarczy fotowoltaikę do salonów Kia w Polsce. Moduły fotowoltaiczne pojawią się na ziemi i na dachach niektórych obiektów.

ML System dzięki podpisanej umowie z Kia Polska dostarczy rozwiązania fotowoltaiczne do salonów samochodowych partnera w Polsce.

W zależności od konstrukcji i powierzchni stacji dealerskiej, część obiektów będzie miała zamontowane moduły fotowoltaiczne na dachu, a część na ziemi.

Przy każdym salonie samochodowym stanie również nowoczesny carport z modułami fotowoltaicznymi o mocy 5 kW, czyli zadaszona wiata na dwa samochody.

- Współpraca nawiązana z Kia stanowi potwierdzenie „zielonego zwrotu”, jaki dokonuje się w Polsce na naszych oczach. Jest to przykład optymalnego wykorzystania technologii OZE bez konieczności inwestowania dodatkowych środków w infrastrukturę energetyczną w postaci sieci przesyłowych i zabezpieczenia mocy. Warto podkreślić fakt, że w UE za 40% zużycia energii odpowiadają budynki, a tego typu inwestycje pokazują, jak można wykorzystywać innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne w dobie rosnących cen energii elektrycznej. Nie możemy także zapominać o ekologicznych aspektach takich inwestycji, które wpływają bezpośrednio na ograniczenie produkcji CO2. Dodatkowo cieszy nas fakt, że jedno z naszych sztandarowych rozwiązań, tj. carport, został doceniony przez tak renomowanego partnera - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

– W związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in i – co za tym idzie – również rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, Kia Polska zdecydowała się na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych we wszystkich salonach sprzedaży. Dzięki temu wszystkie samochody testowe dealerów będą mogły być zasilane „zieloną” energią elektryczną. Nawiązaliśmy współpracę z ML System, ponieważ jest to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym. Dobrze wiemy, że zalety fotowoltaiki są niepodważalne. Panele słoneczne zapewniają wiele korzyści, przede wszystkim natury ekonomicznej i ekologicznej. Przy stałej produkcji prądu instalacja nie emituje CO2, czyli nie ingeruje w środowisko oraz nie wytwarza szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji - podkreśla Leszek Sukiennik, dyrektor zarządzający Kia Polska.

Łączna powierzchnia modułów, które zostaną zamontowane w ramach przedsięwzięcia, szacowana jest na ponad 7 tys. m kw. Instalacja ograniczy produkcję CO2 łącznie o 2,2 ton.

W ramach współpracy salony marki Kia zostaną wyposażone w instalację z modułów fotowoltaicznych o mocy 50 kW. W zależności od konstrukcji i powierzchni stacji dealerskiej, część obiektów będzie miała zamontowane moduły fotowoltaiczne na dachu, a część na ziemi. Przy każdym salonie samochodowym marki Kia stanie również nowoczesny carport z modułami fotowoltaicznymi o mocy 5 kW, czyli zadaszona wiata na dwa samochody. Montaż instalacji już trwa. Do końca wakacji niemal cała sieć salonów samochodowych Kia będzie produkować własną, „zieloną” energię elektryczną.

Instalacjami fotowoltaicznymi będzie zarządzał system SCADA, który w czasie rzeczywistym zapewni dostęp do danych dotyczących efektywności instalacji, ilości wyprodukowanego prądu w danym okresie, a także policzy, ile kilometrów można by przejechać samochodami elektrycznymi i hybrydowymi typu plug-in w danym dniu, miesiącu czy w ciągu roku na prądzie wyprodukowanym przez panele fotowoltaiczne zamontowane przy salonach samochodowych marki Kia.