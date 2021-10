Salvador Dali na łódzkim muralu

Malarz Salvador Dali i motywy z jego dzieł - taki mural ozdobił właśnie ścianę jednego z budynków na łódzkim osiedlu Retkinia.

Mural z Salvadorem Dalim można podziwiać przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z Tomaszewicza. Przedstawia słynnego katalońskiego surrealistę i znane z jego obrazów motywy: zegary z „Uporczywości pamięci” oraz pochód z „Karawany”.

Wielkoformatowy obraz namalował Dawid Chmielecki „Warty”, a pomysł wyszedł od Michała Janosika z Pracowni Barberskiej, która mieści się właśnie w budynku przy ul. Tomaszewicza 1. – Nie chcieliśmy muralu, który nawiązywałby wprost do naszej działalności. Dali był artystą, a strzyżenie to dla nas też jakaś forma sztuki. No i ten jego charakterystyczny wąs – mówi Janosik.