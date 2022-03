Samowystarczalne apartamenty w środku indonezyjskiej dżungli. Poznański Demiurg zakończył prace projektowe

Do niedawna archipelag Riau, leżący pośrodku Morza Południowochińskiego był kompletnie nieznany dla turystów, ale zaczęło się to powoli zmieniać. Inwestor Frontier Experience postanowił zagospodarować dwie z Wysp Anambas na potrzeby Pavilions Hotels and Resorts. Do projektu zaprosił poznańską pracownię Demiurg.

Do niedawna archipelag Riau, leżący pośrodku Morza Południowochińskiego był kompletnie nieznany dla turystów. To zaczęło się zmieniać kilka lat temu, kiedy w okolicy powstały pierwsze lotniska. Chociaż pojawienie się ich było związane głównie z rozwijającym się przemysłem naftowym, to cały region stał się dostępny także dla niewielkiej ilości turystów.

Dokładnie takie obszary są gratką dla rynku frontierowego, który bazuje na poszukiwaniu nowych lokalizacji.

Właśnie w tej branży pracuje inwestor – CEO w Frontier Experiences Holding, który zwrócił się do poznańskiego biura projektowego Demiurg Project z prośbą o wykonanie koncepcji wielobranżowej zagospodarowania dwóch z Wysp Anambas na potrzeby Pavilions Hotels and Resorts.

Projekt był o tyle ważny, że jakakolwiek firma kupująca ziemie w Indonezji, musi uzyskać zgodę rządu, prezentując nie tylko biznesplan, ale także plan zabudowy. Demiurg zdawał sobie sprawę z wagi, którą będą miały obiekty budowane w dotąd dziewiczym krajobrazie. Stąd zamiast dużych molochów hotelowych, projekt obejmował 20 pojedynczych willi i rezydencji oraz jeden budynek administracyjno-restauracyjny. Pierwszy raz spotkano się także z tym, że Inwestor nie określił minimalnej ilości obiektów czy mkw. do sprzedaży, tylko maksymalne. Nie chciał, by wyspy stały się tłoczne, zabudowane i straciły swój bezludny urok. Z tą wytyczną Demiurg poszedł dalej i przy projektowaniu budynków sugerowano się w dużej mierze widokiem, lokalizując je na wyspach tak, by z jednej willi nie było w zasięgu wzroku żadnej innej.

Ekologia jako priorytet

Drugim ważnym wspólnym celem była ekologia. Budynki z założenia miały być zeroemisyjne, samowystarczalne i nie wpływać negatywnie na lokalny ekosystem. Wyspy Anambas obecnie pokrywa gęsta dżungla będąca domem dla różnorakich owadów, ptaków oraz jaszczurek. Ze względu na niewielki rozmiar i odległość od stałego lądu, nie ma na nich większych ssaków. Wokół wysp, pod wodą, znajduje się za to żywa i bogata rafa koralowa. Projekty instalacyjne musiały więc zapewnić użytkownikom wysoki komfort, ale bez kompromisu w stosunku do przyrody. Energię elektryczną zapewniono poprzez wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Równikowe słońce i niewielkie zachmurzenie zapewniły olbrzymią efektywność. Woda pitna będzie natomiast pozyskiwana z otaczającego morza, następnie odsalana, a po zużyciu oczyszczona i wpuszczona ponownie do obiegu. Wykorzystano także krajobraz wysp, prowadząc wszystkie instalacje pod planowanymi ścieżkami – by uniknąć dodatkowych wycinek oraz lokalizując zbiorniki retencyjne i oczyszczalnie w najwyższym punkcie wyspy, z którego wszystko będzie dalej rozchodziło się grawitacyjnie.

Analizy miejscowej architektury, czyli jak powstawał projekt?

Warunki były wyjątkowe. Dotychczas architekci Demiurg byli przyzwyczajeni do pracy w odniesieniu do kontekstu – okolicznej zabudowy czy historii danego miejsca. Tutaj jednak lokalizacja była zupełnie dziewicza, a w odległości kilkudziesięciu kilometrów znajdowało się jedynie kilka rybackich wiosek z nową, ale dosyć przypadkową, zabudową. Ze względu na to, że brakowało pozytywnych przykładów regionalnej architektury, Demiurg postanowił stworzyć taki styl od podstaw. Rozpoczęto od kompleksowego badania architektury wernakularnej całego basenu Morza Południowochińskiego. Wiele przykładów pochodziło z niedalekiej Malezji i Sumatry, gdzie spektakularny rozwój architektury drewnianej nastąpił na początku XX wieku. Rozwiązania od dawna znane na innych wyspach, należało zaadaptować i przeistoczyć w nowoczesną formę. Najciekawsze były dla Demiurga elementy wynikające z indywidualnego podejścia do warunków atmosferycznych i równikowego klimatu. Jedną ze wspólnych cech dla zabudowy przy tej części Oceanu Spokojnego jest wyniesienie drewnianej konstrukcji słupowej powyżej poziomu terenu. Można je spotkać zarówno w tradycyjnej architekturze Bataków, Torajów czy stylu zabudowy Rumah adat i Malay House. Takie wyniesienie budynków przede wszystkim chroniło przed wodą podczas monsunów, pozwalało na budowę na terenach zalewowych i bagnistych, ale także chroniło wnętrze przed insektami. W projekcie postanowiono wykorzystać ten sam motyw, ale w innym celu. Na parterze przestrzeń dzienną umieszczono pomiędzy ażurową konstrukcją słupową, by zatarła się granica pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku. Otaczająca budynek dżungla, skały i plaże mają także wizualnie wchodzić do środka, przenikać się z willą. Pomiędzy słupami znajduje się absolutne minimum ścian, a duże przeszklenia można dowolnie otwierać i składać.

Także wysunięcie kalenicy dachu przed ściany szczytowe jest częstym motywem w tradycyjnej zabudowie Indonezji. Ten element był nie tylko częścią zdobną, ale także ochroną przed monsunowymi deszczami. Wysunięte okapy przy skrajnie intensywnych deszczach zapobiegały przedostawaniu się wilgoci do wnętrza budynku, ale w przypadku naszych willi także chronią duże przeszklenia przed równikowym słońcem.

Także pod względem materiałów postanowiono użyć najlepszych lokalnych surowców - egzotyczne drewno połączono z kamieniem wulkanicznym. Jest to zestaw także pasujący do samej wyspy, gęsto obrośniętej drzewami i palmami, przemieszanymi ze skałami oraz głazami wielkości porównywalnej do aut. Pod względem dokładnej stylistyki budynków Architekci Demiurg współpracowali z projektantami z tajskiego biura Coconut Groove Interiors, które specjalizuje się wykończeniu hoteli w tej części Azji. Ich projekt przeplatał się z opracowaniem Demiurg Project, który uzupełniono o dokładne specyfikacje oraz elementy wyposażenia.

Nazwa projektu: The Pavilions – Anambas

Inwestor: Frontier Experience

Operator obiektu: Pavilions Hotels and Resorts

Projektant: Demiurg Project S.A.

Data realizacji: 2021

Zespół projektowy: Inga Rolek, Natalia Steblewska, Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Agnieszka Szustak-Łuczak, Mariusz Sanewski, Marcin Gatniejewski, Bartłomiej Pulst, Adam Szulc