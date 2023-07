SAO Architecture zaprojektowali w Krakowie budynek zainspirowany Lasem Wolskim

Przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie powstaje budynek usługowy spod kreski SAO Architecture. Zaprojektowany pod kątem pod kątem efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska odznacza się m.in. zielenią na dachu budynku.

Architekci z pracowni SAO Architecture zaprojektowali budynek usługowy na trasie łączącej Stare Miasto z Wolą Justowską w Krakowie.

Budynek wpisuje się w trend projektów zeroemisyjnych, korzystający z zasobów środowiska naturalnego dla uzyskania niezależności od konwencjonalnych źródeł energii.

Obiekt charakteryzuje zwarta bryła o zbliżonym do kwadratu rzucie z okrąglonymi narożnikami nadającymi jej delikatną formę.

Zastosowano naturalne materiały, takie jak drewno, kamień, beton i roślinność, które zostały przeniesione do środka budynku.

Niezwykłym elementem tego projektu jest zieleń, która dosłownie unosi się nad dachem budynku. Inspiracją był Tyniecki Park Krajobrazowy, a projekt zakłada stworzenie trzech ogrodów, z których każdy nawiązuje do innego ekosystemu.

Przyglądając się jednemu z najnowocześniejszych budynków w Krakowie, zadajemy sobie pytanie: czy jeden mały budynek może zmienić całe miasto? Nowo powstała inwestycja przy ulicy Królowej Jadwigi autorstwa SAO Architecture to symbol nowoczesności i ekologii.

Położony na trasie łączącej Stare Miasto z Wolą Justowską trzykondygnacyjny budynek usługowy jest nie tylko architektoniczną ozdobą, ale również hołdem dla lokalizacji, w której się znajduje. W tej zróżnicowanej architektonicznie dzielnicy wyróżnia się elegancją i prostotą, a jednocześnie pozostaje w pełnej harmonii z otoczeniem. Budynek wpisuje się w trend projektów zeroemisyjnych, korzystający z zasobów środowiska naturalnego dla uzyskania niezależności od konwencjonalnych źródeł energii.

Biuro architektoniczne SAO Architecture znane jest z projektów budynków inspirowanych otaczającym je krajobrazem, wkomponowanych w istniejącą zabudowę, eleganckich, ale również niezależnych funkcjonalnie. Nowoczesne bryły, żywe odniesienia do przyrody, sięganie do naturalnych materiałów oraz maksymalizacja odnawialnych źródeł energii to tylko niektóre cechy charakteryzujące budynki SAO Architecture.

Nowoczesna bryła spójna z krajobrazem

Budynek przy ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie przyciąga uwagę swoją zwartą bryłą o zbliżonym do kwadratu rzucie. Zaokrąglenie narożników prostopadłościanu nadaje mu delikatną formę architektoniczną, harmonijnie wpisującą się w otoczenie.

Jak opisuje to mgr inż. arch. Jakub Skowron, architekt prowadzący z biura architektonicznego SAO Architecture i współtwórca projektu, celem było podkreślenie spójności budynku z otoczeniem, aby nie kontrastować, lecz uspokajać i harmonizować z przestrzenią.

Wnętrze w harmonii z naturą

Wnętrza budynku są równie niezwykłe, jak jego zewnętrzny projekt. Jak podkreślają mgr inż. arch. Agnieszka Duda i mgr inż. arch. Marcin Kosiński, architekci prowadzący z biura architektonicznego SAO Architecture i współtwórcy projektu, ważne dla nich było stworzenie spójnego i czytelnego przekazu. Dążyli do tego, aby zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne otoczenie harmonizowały ze sobą. Aby to osiągnąć, zastosowano naturalne materiały, takie jak drewno, kamień, beton i roślinność, które zostały przeniesione do środka budynku. Sufity i podłogi stanowią tło dla tego, co dzieje się na ścianach, tworząc spójną całość.

Nawiązania do krajobrazu

Nowoczesne rozwiązania architektoniczne idą w parze z szacunkiem do charakteru i ducha miejsca. Budynek nawiązuje wyglądem do swojego otoczenia, bezpośrednio odwołując się do piękna Lasu Wolskiego. Pionowe drewniane panele elewacyjne odzwierciedlają obfitość brzóz, dębów i buków, które dominują w pobliskim Uroczysku Lasku Wolskiego.

Kształt i forma nasadzeń odwzorowują naturalny układ stromych stoków, przecinanych wąwozami i jarami, tak licznie występującymi w tej okolicy. Inwestor umieścił w projekcie karmniki dla ptaków oraz budki lęgowe dla jerzyków, które będą umiejscowione wśród drzew ogrodowych. Dzięki temu zabiegowi budynek jeszcze bardziej współgra z otaczającą go przyrodą i zapewnia nowe miejsca bytowania dla pożytecznych najmniejszych mieszkańców okolicy.

fot. SAO Architecture

Trzy ogrody: od Lasu Wolskiego po Krym

Niezwykłym elementem tego projektu jest zieleń, która dosłownie unosi się nad dachem budynku. Inspiracją był Tyniecki Park Krajobrazowy, a projekt zakłada stworzenie trzech ogrodów, z których każdy nawiązuje do innego ekosystemu.

Budynek usługowy przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie, proj. SAO Architecture

Najwyższy, nazwany Lasem Polskim, przypomina obszar Lasu Wolskiego, podczas gdy ogród środkowy, zaprojektowany w duchu japońskiej estetyki, zapewnia miejsce spokoju i wyciszenia. Najniższy z ogrodów dedykowany jest różnorodności ukraińskiej przyrody i odzwierciedla niskopienną roślinność spotykaną na Krymie. Na tym poziomie znajdują się również rzeźby polskich artystów, które wkomponowane zostały w pasy trawy występującej na ukraińskich stepach oraz karłowate iglaki porastające południową część Ukrainy. Dzięki takiemu podejściu architekci stworzyli przestrzeń, która łączy różnorodność ekosystemów, jednocześnie zachowując spójność z lokalnym kontekstem.

fot. SAO Architecture

fot. SAO Architecture

Energetyczna innowacja dla zrównoważonej przyszłości

Budynek został zaprojektowany pod kątem efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska. Zastosowano rozwiązania, takie jak rekuperacja, podwójny obieg wody deszczowej, zbiorniki retencyjne, oświetlenie energooszczędne, pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Pozwalają one na minimalizację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Inteligentny system zarządzania budynkiem monitoruje i kontroluje parametry takie jak m.in. oświetlenie, temperatura, wilgotność oraz zużycie energii.

Przykładem działania tego systemu zarządzania jest automatyczna regulacja oświetlenia i klimatyzacji w okresach, gdy budynek nie jest użytkowany. Dzięki możliwości tak precyzyjnego dostosowania ustawień systemu BMS służącego do monitorowania parametrów pracy urządzeń oraz modelowania termicznego budynku, projekt posiada wysoki współczynnik efektywności energetycznej i zapewnia realne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Podczas projektowania architekci brali pod uwagę strony świata i ich właściwości mające wpływ na zróżnicowanie sił natury, oddziałujących na budynek. Ściana południowa, narażona na intensywne działanie słońca, została wykonana z materiałów absorbujących energię, aby zapobiec przegrzewaniu się pomieszczeń. Ściany wschodnia i zachodnia mają ograniczoną liczbę okien, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania optymalnej temperatury oraz komfortowej ilości światła dziennego wpadającego do wnętrza. Budynek posiada komplet udogodnień dla osób niepełnosprawnych, niwelując wszelkie bariery architektoniczne znane z klasycznego budownictwa.

Jako projekt przyjazny środowisku, budynek autorstwa SAO Architecture zapewnia także rozwiązania, które wspierają użytkowników w wyborze ekologicznych środków transportu takie jak ładowarki do samochodów elektrycznych oraz miejsca do parkowania i serwisowania rowerów.

Inwestycje społecznie odpowiedzialne

Mgr inż. arch. Filip Adamczak, podkreśla, że wszystkie projekty realizowane przez biuro architektoniczne SAO Architecture od lat są społecznie odpowiedzialne, innowacyjne i mocno zakorzenione w kontekście miejsca. Jako projektant zdaje sobie sprawę, że nawet niewielka zmiana może całkowicie przekształcić przestrzeń i całą dzielnicę miasta, dlatego projekty wychodzące spod ręki architektów tego biura zawsze odnoszą się do otoczenia nowego projektu, otaczającego go krajobrazu, ekosystemu oraz wartości historycznych obszaru. Nowoczesne budynki są w pełni przyjazne środowisku i czerpią z otaczających je odnawialnych źródeł energii, nie eksploatując jednocześnie zasobów naturalnych.