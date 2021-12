SARP Warszawa zaprasza na film o pawilonie Zodiak

Oddział Warszawski SARP zaprasza na cykl wywiadów z okazji nominowania Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak do międzynarodowej nagrody architektonicznej EU Mies Award 2022.

W związku z nominacją Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak do międzynarodowej nagrody architektonicznej Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2022, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza na cykl wywiadów z osobami zaangażowanymi w proces powstawania Pawilonu od idei po oddanie budynku do użytkowania.

Na kanale YouTube SARP Warszawa można obejrzeć wyprodukowany przez OW SARP film pt."Od idei po realizację, historie wokół Pawilonu Architektury ZODIAK"

Zodiak to inwestycja miejska, zrealizowana we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP. Projekt budynku powstał w pracowni Kalata Architekci (Szymon Kalata, Eliza Kalata) oraz Mateusza Świętorzeckiego we współpracy z firmą WSP Polska.

Nowy Zodiak to rewitalizacja fragmentu modernistycznego projektu z 1968 roku autorstwa Jana Bogusławskiego i Bohdana Gniewiewskiego. Projekt uchwycił wyjątkowy modernistyczny charakter Warszawy sprzed pół wieku, reinterpretując w ten sposób część warszawskiej tożsamości. Nadrzędnym celem było zachowanie oryginalnego charakteru budynku: lekkiego pawilonu z białego betonu z ażurową pergolą, smukłymi kolumnami, przezroczystą fasadą i artystyczną mozaiką.

Założenia inwestora dla tego projektu zakładały adaptację dawnego Pawilonu na przestrzeń kulturalną oraz dobudowanie dodatkowej kondygnacji (jako powierzchnia biurowa dla Stowarzyszenia Architektów Polskich i Urzędników Miejskich).