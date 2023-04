Ściana w biurze: 10 inspirujących realizacji z Polski

Stara cegła, kolorowe murale, industrialne metalowe płyty, a może wertykalna roślinność? Ściana w biurze nie musi być nudna! Pokazujemy świetne przykłady z biur w Polsce.

Biuro GetResponse w Gdańsku (Neon)

GetResponse to polska firma, producent znanego na całym świecie oprogramowania do email marketingu i zarządzania kampaniami marketingowymi online dla małych i dużych firm. Jej nowe biuro mieści się na 9. piętrze budynku Neon, w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Aranżacja i wykończenie zostało zaplanowane z udziałem pracowników firmy.

Biuro GetResponse w gdańskim biurowcu Neon, fot. Kinga Skalik

Na każdym etapie przygotowania biura dzielili się swoimi potrzebami, oczekiwaniami i opiniami. W projekcie pojawiło się wiele różnorodnych, nietypowych rozwiązań i materiałów, takich jak drewniane sufity czy ściany z dyli szklanych. Nie zabrakło także wertykalnej zieleni oraz humorystycznych grafik na ścianach. Całości charakteru dodają świecące neony.

Biuro McCormik w Łodzi (Monopolis 2.0.)

Firma McCormik w Łodzi obecna jest od 2014 roku, a relokacja podyktowana była przede wszystkim komfortem pracowników. Nowe biuro miało oferować im bezpieczne i przyjazne środowisko pracy w elastycznym, kreatywnym i zrównoważonym otoczeniu. Te założenia zadecydowały o wyborze Monopolis 2.0.

Projekt koncepcji zakłada wykorzystanie na każdym z pięter innego akcentu kolorystycznego, nawiązującego do grupy przypraw. Znajdziemy tu piętro zielone, waniliowe, lawendowe czy czerwone kojarzące się z papryką – opowiada Aleksandra Wyczółkowska-Gajowniczek, Senior Architect, Tétris.

Biuro McCormick w Łodzi (Monopolis 2.0.), fot. Kinga Skalik

Nazwy ziół przypisane zostały również do licznych sal konferencyjnych i mniejszych sal spotkań. Do zaakcentowania ich we wnętrzach wykorzystano grafiki w postaci tapet oraz ilustracje stylizowane na historyczne ryciny.

Projekty grafik na ścianach, ledonów i projekt systemu komunikacji na piętrach został zrealizowany przez firmę Space Wizard przy ścisłej współpracy z firmą McCormick i architektami Tétris. Tétris zadbał także o nawiązania do architektury budynku. Na ścianach w recepcji pojawiły się żeliwne płyty z fabryki Monopolis. Jest także ukłon w stronę siedziby głównej firmy w Nowym Jorku w postaci kopii tamtejszego muralu, która tutaj znalazła się przy wejściu.

Coworking Brain Embassy Młynarska w Warszawie (PDT Wola)

1 sierpnia w należącym do inwestora, Adgar Investments & Development Ltd, budynku Adgar PDT Wola odbyło się otwarcie najnowszej lokalizacji - BE Młynarska. PDT Wola to słynny obiekt zaprojektowany przez Michała Przerwę-Tetmajera, architekta zaangażowanego w odbudowę zrujnowanej po wojnie Woli. We wnętrzach każdy architektoniczny został dopracowany tak, aby przestrzeń jak najlepiej oddawała klimat PRL-u.

Coworking Brain Embassy Młynarska w budynku PDT Wola, fot. fotomohito

Przyszli najemcy będą mogli zauważyć ślady tych inspiracji już od progu. Nawiązaniem jest choćby charakterystyczna dla Brain Embassy stara cegła, ale tym razem ułożona w pionie, odwołując się do oryginalnej elewacji pobliskiego baru Wenecja, słynnego w latach 60-tych.

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku znajduje się nieopodal stacji kolejowej Gdańsk Oliwa. Położoną na czterech piętrach przestrzeń architekci z pracowni Trzop Architekci zaaranżowali w morskim klimacie. We wnętrzach dominują kolory morza i piasku: znajdziemy je między innymi zarówno na stropie w ciągach komunikacyjnych, na ścianach salek spotkań czy też w kantynie znajdującej się na parterze budynku.

Jednym z wyzwań przy projekcie było znalezienie niebanalnego, ciekawego motywu, który nawiązywałby do lokalizacji biura. Odpowiedź znaleźliśmy w syntetycznym motywie graficznym hanzeatyckich kamienic Gdańska, który udało nam się umieścić wokół trzonów każdego z pięter biura i który stanowi bazę do dalszych opowieści trójmiejskich, które możemy odnaleźć w tej nietuzinkowej przestrzeni – relacjonuje arch. Bartosz Trzop, założyciel i prezes zarządu Trzop Architekci.

Biuro Ergo Technology & Services, proj. Trzop Architekci, fot. fotomohito

Na fornirowanych okładzinach ściennych wyfrezowane zostały kształty gdańskich kamienic, a w sali konferencyjnej mobilną ściankę wyklejono sylwetkami stoczniowych żurawi. Położona na parterze kantyna została wykończona ręcznie wykonywanymi kaflami - odwołanie do tradycyjnych gdańskich pieców kaflowych. We wnętrzach biura nie zabrakło zieleni - obecnej zarówno w postaci zielonej ściany w strefie recepcji, jak i roślin doniczkowych wkomponowanych w meble.

Biuro Bird&Bird w Warszawie (Central Point)

Bird&Bird to gigant w zakresie ochrony własności intelektualnej, IT, cloud computingu. Ludzie poważni z dzikością w sercach. I nową przestrzenią biurową w warszawskim biurowcu Central Point. Taką, która musiała być zdecydowanie większa i odpowiadać specyfice pracy prawników.

Biuro Bird&Bird w Warszawie (Central Point), proj. workplace, fot. Adam Grzesik

Aby dorównać poziomem panoramie, trzeba było ustalić równie spektakularne motywy estetyczne. Zgodziliśmy się jednogłośnie. Ma być zaskakująco, nieoczywiście i powodować przyśpieszone bicie serca. Czyli tak, jak działają prawnicy w IT - wspomina Bogusz Parzyszek z workplace.

Minimalizm kancelaryjny połączono z mocnymi barwami oddającymi młodość zespołu. Bazowe biele, szarości i grafity uzupełniono o głębokie granaty oraz winne czerwienie. Przestrzeń ożywiła się dzięki akcentom w kolorach ziemi czy złamanego różu. Całość przyprószono ocieplającym drewnem.

W strefie klienta na ścianach znalazły się eleganckie lustra, unowocześniając i powiększając optycznie przestrzeń. Z kolei w strefie networkingowej dominują rośliny, które na ziemi, ścianach i sufitach filtrują powietrze.

Biuro The Heart w Warszawie (Warsaw Unit)

Na 29 piętrze biurowca Warsaw UNIT znajduje się biuro The Heart, przestrzeń dla venture buildera tworzącego na co dzień startupy, cyfrowe produkty i usługi. Celem nadrzędnym odpowiedzialnego za projekt Massive Design było stworzenie miejsca łączącego kreatywny i zespołowy charakter pracy teamu The Heart z hybrydowym modelem jej wykonywania.

Aranżacja The Heart daje możliwość pracy indywidualnej, współpracy, odbywania spotkań tradycyjnych oraz hybrydowych. Uwzględnia możliwość pracy w skupieniu, czy wygodnego prowadzenia wideokonferencji w dedykowanych do tego salach lub budkach akustycznych. W kwestii estetyki wykorzystano wiele materiałów wykończeniowych w nowy dla nich sposób, tworząc na podłodze, ścianach, czy meblach geometryczne formy oraz wykorzystując kolorystykę i grafiki, nawiązujące do charakterystycznego loga The Heart.

Biuro The Heart w biurowcu Warsaw UNIT, proj. Massive Design, fot. mat. prasowe

W projekcie uwzględniono wszystkie nasze potrzeby, dodatkowo zastosowano rozwiązania, które znacznie uatrakcyjniły odbiór wizualny przestrzeni. Zaproponowane przez naszych pracowników nazwy sal i specjalnie zaprojektowane grafiki dopełniły całości realizacji. Od wejścia nasi pracownicy i goście mogą poczuć ducha The Heart, a na tym zależało nam najbardziej – wspomniała Natalia Bielecka, Head of HR & Administration, która zarządzała projektem ze strony The Heart.

Biuro Callstack we Wrocławiu

Firmie Callstack działającej w branży IT zależało na tym, aby wystrój wnętrza korespondował z charakterem marki. Projektanci z we.make zaproponowali aranżację bezpośrednio nawiązującą do tematyki naukowej.

Biuro Callstack we Wrocławiu, proj. we.make, fot. Tom Kurek

Każda z salek do spotkań ma swój własny motyw przewodni: mamy na przykład salę matematyczną, fizyczną i biologiczną. W tej ostatniej na ścianie znalazła się wykonana z miedzianych rur dekoracja, w której umieszczone zostały sadzonki roślin. O ich pielęgnację i przesadzanie dbają... pracownicy Callstack, co okazało się dodatkowym sposobem na integrację zespołu.

Z kolei w recepcji przypominającej meteoryt otoczony przez czarną dziurę znalazła się zielona ścianna z bujną roślinnością, na tle której umieszczono podświetlane logo firmy.

Biuro TechnipFMC w Krakowie

Na czterech piętrach biura TechnipFMC pracowni The Design Group udało się stworzyć przestrzeń oddającą klimat podwodnej głębi i morskich klimatów związanych z profesją firmy. Jest tu technicznie i surowo – o taką przestrzeń zabiegał klient, który chciał stworzyć miejsce nie tylko wiele mówiące o samej firmie, ale także sprzyjające ścisłym umysłom pracujących tu inżynierów. Dużą rolę odegrało wykończenie ścian.

Biuro TechnipFMC w Krakowie, proj. The Design Group, fot. fotomohito

Ciekawym rozwiązaniem jest pokrycie ścian malowaną blachą trapezową. Kolejne poziomy biura charakteryzują się innymi kolorami brandowymi blachy trapezowej, która stanowi aranżacyjny trzon każdej z przestrzeni. Czerwony, niebieski i fioletowy, które dominują w logotypie firmy, uzupełnione zostały surową żywicą betonową, którą można znaleźć m.in. na ścianach w recepcji i strefie eventowej. Elementem ocieplającym aranżację jest drewnopodobny laminat zastosowany na ścianach w gabinetach.

Na szczególną uwagę zasługuje pierwsze piętro biura - czyli poziom podwodny - strefa collab area, przeznaczona do wspólnej pracy. Utrzymana została w kolorze granatowym, a ściany wykończono tutaj specjalną strukturą rozpraszającą światło – by w jak najwyższym stopniu oddać charakter podwodnego świata.

Biuro Pepsico w Warszawie (Centrum Praskie Koneser)

W maju br. globalny koncern z branży spożywczej PepsiCo przeprowadził się do nowej siedziby zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiego Centrum Praskiego Koneser, w biurowcu Monopol.

Za koncepcję biura zajmującego 3. i 4. piętro, o łącznej powierzchni 3 550 mkw., odpowiadała pracownia architektoniczna MIXD. Projekt wykonawczy przygotowała pracownia AD-STUDIO, a fit-out powierzono firmie Tétris.

Biuro PepsiCo w Centrum Praskim Koneser, fot. Kinga Skalik (mat. prasowe Tétris)

– Wnętrze nowego biura PepsiCo definiują kolory, branding produktów w postaci neonów, grafik czy tapet na ścianach, różnego typu faktury, struktury, łączone elementy i mnóstwo roślin zielonych. Wykonaliśmy dekoracyjne sufity akustyczne w kształcie żebrowanych kół, dekoracyjne okładziny metalowe z poddrukiem, a na całej powierzchni znajduje się 2 500 mkw. tynku akustycznego z celulozy. Na uwagę zasługują też blat recepcyjny oraz blaty stołów kuchennych, które wykonane zostały z nakrętek od butelek – wyjaśnia Krzysztof Jastrzębski, Senior Project Manager w Tétris.

Biuro Coca-Cola w Warszawie (Business Garden)

W warszawskim budynku Business Garden mieści się biuro firmy Coca-Cola HBC o pow. 5,5 tys. mkw. Wnętrze zaprojektowała pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki. Sale konferencyjne i strefy spotkań wyposażono w elementy akustyczne takie jak filc lub mech na ścianie. Te elementy pełnią funkcje akustyczne, ale również podnoszą walory estetyczne.

Detale to jeden z mocniejszych punktów tego projektu. Precyzyjnie wykonane ściany mobilne wykończone filcem z logo znajdują się w salach konferencyjnych w pobliżu recepcji – Coca Cola i Coca Cola Zero. Efektownie zrealizowano ściany wykończone kapslami ułożonymi w kształt butelek oraz logo Coca Coli. Efekt podkreśla podświetlenie i czarne szkło lakierowane.

Biuro Coca-Cola w Warszawie, proj. Bit Barnaba Grzelecki, fot. fotomohito

Efektownie prezentują się ściany w poszczególnych salkach. Na ścianach znajdziemy tematyczne grafiki i murale, nawiązujące do oferty marek, niektóre salki prezentują historyczne wycinki z gazet; salka "Kraków" ma ścianę ułożoną częściowo z butelek; w salce Monster na czarnym lakierowanym szkle wyeksponowano logo marki.