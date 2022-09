Ścieżki rowerowe w Gdańsku z nowymi nawierzchniami

W Gdańsku trwa remont odcinka ścieżki dla rowerów wzdłuż ul. Witosa na Chełmie. Prace potrwają do 27 października.

Zniszczona nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej wymieniona zostanie na nową wraz z wymianą podbudowy i obrzeży. Obejmie 160 metrowy fragment wzdłuż ul. Witosa od ul. Milskiego w kierunku ul. Wilanowskiej.

W trakcie prowadzonych robót ścieżka zostanie wyłączona z użytkowania. Biegnący równolegle chodnik stanie się ciągiem pieszo-rowerowym. Prace na ul. Witosa zakończą się 27 października.

Trwa wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej także na ul. Pomorskiej

Ścieżka rowerowa na Witosa to nie jedyna odnawiana droga dla rowerzystów. 1 sierpnia 2022 r. rozpoczął się remont drogi rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej - od ul. Subisława do ul. Chłopskiej. Prace na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Orłowskiej ruszyły natomiast 17 sierpnia. Na czas robót droga rowerowa pozostaje wyłączona z ruchu. Wymiana nawierzchni zakończy się planowo 15 października.