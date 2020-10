Secesyjne wiaty przystankowe. Łódź zaskakuje nowym projektem

Łódź wraz z mieszkańcami wypracowała nowy wygląd secesyjnych wiat przystankowych. Lepiej ochronią przed wiatrem i deszczem, są bardziej komfortowe i bezpieczne.

REKLAMA

Nowy projekt wiat secesyjnych montowany jest na przystankach w Śródmieściu Łodzi – zabytkowej przestrzeni, w której elementy miejskiej przestrzeni, nawiązują do historycznej i architektonicznej spuścizny naszego miasta.

Pierwsza nowa secesyjna wiata, stanęła na al. Kościuszki przy al. Mickiewicza. Wraz z budowę nowego kompleksu hotelowo-biurowego Hi Piotrkowska, przebudowany został przystanek autobusowy. Nowe miejsce zatrzymywania się autobusów wykonano w zatoce. Wydłużono też peron przystankowy, aby mógł obsłużyć dwa autobusy jednocześnie.

- Na tym wyremontowanym przystanku, wskazaliśmy do zamontowania wiatę przystankową nowego typu, zgodną z sugestiami pasażerów, która lepiej zabezpieczy ich przed wiatrem i deszczem oraz posiada szerszą ławkę i dodatkowe funkcjonalności zwiększające komfort oczekiwania na autobus – informuje Maciej Sobieraj, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

Nowy secesyjny przystanek to dłuższe przęsła wiaty, każde po 1,5 metra szerokości. Łącznie wiata ustawiona na al. Kościuszki ma 4,5 szerokości, aby pomieścić więcej pasażerów. W zależności od miejsca nowe wiaty pojawią się w dwóch wariantach szerokości. 3 przęsłowe o szerokości 4,5 metra, oraz 4 przęsłowe o szerokości 6 metrów – jeśli będzie tylko możliwość, będziemy stawiać szersze wiaty dla wygody pasażerów.

Kolejna zmiana poprawiająca komfort oczekiwania to głębokość wiaty, która została zwiększona z 80 cm do 1,4 m. To znacząca różnica, która pozwoli schronić się przed złą pogodą we wnętrzu przystanku. Aby warunki pogodowe nie doskwierały pasażerom, powiększono też boczne ściany w których zmniejszą przestrzeni pomiędzy podłożem oraz dachem, a ścianą boczną wiaty. Zamontowano w tych miejscach dodatkowe przeszklenie, uzupełniające wolną przestrzeń, aby wiatr nie wkradał się do wnętrza. Nie można zabudować wiat w całości, ponieważ na styku z podłożem dochodzi do korozji i uszkodzeń.

Pasażerowie zwracali również uwagę na materiał i długość ławek. Te zamiast z metalu, będą teraz wykonywane z drewna, które jest mniej narażone na zmiany temperatury. Zwiększyliśmy też długość ławki o 60 cm, która wypełniać będzie teraz całość 2 lub 3 przęseł w zależności od wiaty. Na ostatnim przęśle znajduje się kaseta z rozkładami jazdy, która też zmieni swój wygląd. Nowy kształt pozwoli na wieszanie niżej rozkładów jazdy, co ułatwi ich odczytywanie.

Całość zmian dopełnia dodatkowe oświetlenie. Oprócz oświetlenie kasety z rozkładami jazdy, pojawił się ledowy panel świetlny na skraju dachu na całej szerokości wiaty, który poprawi widoczność, a co za tym idzie, również bezpieczeństwo.

Nowe secesyjne wiaty, pojawiać się będą, przy każdej nowej inwestycji w śródmiejskim obszarze Łodzi.