Sekretny podziemny garaż inspirowany filmami o Bondzie. Znamy szczegóły warszawskiego projektu

Kolekcja rzadkich pereł motoryzacyjnych na czele z Astonami Martinami DB2 i DB5 ukryta pod ziemią? To możliwe! W Warszawie powstaje niezwykły garaż inspirowany filmami o Jamesie Bondzie. Na łamach portalu well.pl autorzy projektu opowiedzieli o szczegółach tej tajemniczej koncepcji.

Jakub Rusak: Czym jest ta inwestycja?

Konrad Weka: Jest to muzeum inspirowane Jamesem Bondem, czy bardziej ogólnie – koncepcją sekretnej jaskini znanej z filmów science fiction. Znajdzie się tam przede wszystkim kolekcja klasycznych aut Astona Martina. A że to przede wszystkim Bond kojarzy się z Astonem, a budynek znajduje się pod ziemią, jest niewidoczny z zewnątrz i ma w sobie bardzo wyraźny aspekt sekretności, tajemniczości to uznaliśmy, że ta bondowska interpretacja pasuje nam najbardziej i tak też promujemy ten projekt.

Artur Zakrzewski: W ogóle w naszych wszystkich projektach inspirujemy się elementami filmowymi, zwłaszcza science fiction, i świadomie staramy się przekształcić kadry w przestrzeń architektoniczną. Projektowaliśmy też tę konkretną przestrzeń w ten sposób, by dzięki swojej unikalnej i ikonicznej estetyce mogła potencjalnie pełnić inne funkcje w przyszłości, na przykład służyć jako plan filmowy nowego Jamesa Bonda, nigdy nie wiadomo (śmiech).

To dlatego zdecydowaliście się na konstrukcję przypominającą okrągły bunkier?

K.W.: Konstrukcja ma taki kształt ze względów czysto funkcjonalnych. Stare samochody mają niski promień skrętu, przez co w zwykłych podziemnych garażach z kolumnami parkowanie byłoby bardzo utrudnione. Szczególnie gdy działka jest bardzo mała, a rampa zjazdowa jest wąska. I w tym przypadku, gdy używamy konstrukcji łukowej, to pozbywamy się kolumn i uzyskujemy piękną otwartą przestrzeń, co powoduje, że wystawa aut prezentuje się znacznie lepiej.

Dlaczego budynek znajduje się pod ziemią?

K.W.: Jest to związane z bezpieczeństwem. Gdy budynek jest pod ziemią, dużo trudniej się do niego dostać potencjalnym intruzom i de facto nie widać, czy w ogóle auta są tam zaparkowane.

