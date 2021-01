Sensoryczne przedszkole z uprawami na dachu

Wiktoria Sawicka, studentka Wydziału Architektury PW zaprojektowała przedszkole z uprawami na dachu i architekturą, która ma rozwijać zmysły przedszkolaków.

REKLAMA

Projekt przedszkola, który był jednocześnie pracą zaliczeniową powstałą w ramach kursu Projektowania usług podstawowych w mieście (pod opieką dr inż. arch. Anny Berbesz z Katedry Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego).

Budynek w kształcie znaku nieskończoności – według koncepcji studentki – zapewniałby dzieciom otwartość i bezpieczeństwo. Jak podkreśla autorka, nieskończoność nie byłaby pozorna, bowiem środkowa część budynku miałaby przesuwne szklane drzwi umożliwiające przedszkolakom swobodny ruch, który – dzięki otwartej komunikacji wewnętrznej – byłby także zapewniony wewnątrz budynku. – Zaspokojenie „głodu ruchu” dzieci było dla mnie bardzo ważnym aspektem projektowym – podkreśla autorka.

Studentka zaproponowała wykorzystanie naturalnych materiałów, m.in. drewna, zarówno we wnętrzu, jak i na elewacji budynku. Zaprojektowała także zielony dach z uprawami, przy których mogłyby pomagać dzieci, oraz zielone podwórko z placem zabaw. Wewnątrz przedszkola duże przeszklenia zapewniałyby naturalne światło i łączyły je z otoczeniem.

– Działka pod projektowany budynek dawałaby bliskość lasu, natury, a przedszkole wpasowałoby się w środowisko naturalne z poszanowaniem rosnących na działce drzew – opowiada Sawicka. - Sam budynek wykorzystywałby technologie ekologiczne, m.in. panele fotowoltaiczne, i zaprojektowałam go jako budynek pasywny.

Myślą przewodnią studentki było wspieranie przedszkolaków w rozwoju zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, smaku, równowagi i percepcji. Dlatego zaprojektowała cztery sale sensoryczne (dla czterech grup przedszkolnych). Każda skupiałaby się na wspomaganiu rozwoju innych zmysłów.

Identyfikacja kolorystyczna sal bazowałaby tam na teorii barw Rudolfa Steinera, twórcy pedagogiki waldorfskiej, który promował ideę, że w wychowaniu dziecka ważne jest wspomaganie jego rozwoju we wszystkich sferach. Stąd pastelowa kolorystyka wnętrz, która ma działać wyciszająco, dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa, „wewnętrzne przeżycie światła i ciepła”.

Każda sala byłaby tam też związana nazwą z jednym wrocławskich zabytków, a przed pomieszczeniami znalazłyby się ich makiety – co miałoby wzmacniać poczucie lokalności i edukować.

- Projektowanie rozpoczęłam od kartek, kalek, mazaków i ołówków, i ten etap szkicowania i tworzenia idei był najdłuższy i najważniejszy. Jednocześnie dokształcałam się w kwestii edukacji przedszkolnej, rozwoju i potrzeb dzieci przedszkolnych – opowiada studentka. – W tym samym czasie spędzałam też wakacje z siostrzeńcami w wieku przedszkolnym i to oni dali mi oni dużą dawkę wiedzy i inspiracji. To zresztą ich rysunki można zobaczyć na ścianach we wnętrzach zaprojektowanych przeze mnie sal.

Projekt zajął pierwsze miejsce w kategorii Young Power konkursu Tubądzin Design Awards.