Sensoryczny zakątek, kuźnia wyobraźni, dywan kwiatowy... Znamy wyniki tyskiego budżetu obywatelskiego

Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone do tyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Do realizacji w roku 2022 przeszło 75 zadań. Wśród nich budowa sensorycznego zakątku przy SP nr 17, Kuźnia wyobraźni – kreatywny plac zabaw przy ul. Edukacji, Plac do gry w bule przy ulicy Żwakowskiej, Mini ogród deszczowy przy ulicy Darwina czy Dywan kwiatowy na Rynku.

Zgodnie z regulaminem głosowania do realizacji zostają przekazane projekty, które na podstawie głosowania uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych. W przypadku, w którym nie wystarczy środków na realizację kolejnego wybranego w głosowaniu projektu na liście, rekomenduje się do realizacji następny, który mieści się w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

Pod tegoroczne głosowanie trafiły łącznie 144 projekty, z czego 28 dotyczy całego miasta, a 116 projektów dotyczy określonego rejonu miasta.

- W ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego powstaną m.in. nowe chodniki, parkingi, place zabaw i miejsca relaksu, łąki kwietne czy nowe nasadzenia. Zorganizowanych zostanie także wiele zajęć kulturalnych i sportowych m.in. półkolonie letnie, warsztaty, festyny i pikniki - mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

W głosowaniu wzięło udział 18 531 osób. W tym roku przebiegało ono głównie elektronicznie (papierowo głos można było oddać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona).

- Kolejna edycja budżetu obywatelskiego już za nami. Dziękuję wszystkim głosującym - ponad 18 tysięcy mieszkańców postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i zadecydować o tym, co powinno się pojawić czy wydarzyć w naszym mieście. Szczególne podziękowania należą się jednak wszystkim wnioskodawcom. Ich praca nie kończy się na złożeniu wniosku, ale także na aktywnym promowaniu i zachęcaniu mieszkańców do głosowania. To od ich zaangażowania w dużym stopniu zależy to czy projekt wygra w głosowaniu, a potem zostanie zrealizowany. Za ten wysiłek i zaangażowanie bardzo im dziękuję - mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.