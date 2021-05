Serek Wolski według Skanska i Fundacji na Miejscu

Przed rozpoczęciem budowy kompleksu Spark, zlokalizowanego na warszawskiej Woli, Skanska nawiązała współpracę z Fundacją na Miejscu i wspólnie z nią zrealizowała projekt „ODNOWA”, którego celem było zwiększenie atrakcyjności przestrzeni w okolicy tzw. „Serka Wolskiego”. Teraz, trzyletni proces doczekał się dalszych działań i realizacja planu zagospodarowania skweru Gwary Warszawskiej rozpocznie się w 2022 roku.

„ODNOWA” to projekt obejmujący cykl działań na rzecz wspólnych przestrzeni w okolicy tzw. “Serka Wolskiego”, terenu położonego pomiędzy ulicami Wolską, Okopową i Al. Solidarności. Jego celem było zwiększenie dostępności i wygody najbliższego sąsiedztwa. Działania zostały zainicjowane w ramach współpracy Skanska i Fundacji na Miejscu, w związku z budową kompleksu biurowego Spark.

W trakcie realizacji projektu „ODNOWA” zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w których wzięło udział blisko 500 mieszkańców. Na ich podstawie udało się zdiagnozować najważniejsze potrzeby lokalnej społeczności. W ramach działań zrealizowano również warsztaty poświęcone aranżacji skweru Gwary Warszawskiej i warsztaty dotyczące odnowienia podwórek na Kolonii Wawelberga oraz przy Domu Sąsiedzkim przy ul. Młynarskiej, który jest filią Wolskiego Centrum Kultury. Przeprowadzono także audyt dostępności ul. Wolskiej – od Ronda Kercelak do ul. Młynarskiej – dla osób starszych oraz rodziców z dziećmi.

– W Skanska najważniejsi są dla nas ludzie – nie tylko użytkownicy naszych biurowców, ale także lokalna społeczność, która styka się z naszymi inwestycjami na co dzień. Jesteśmy przekonani, że nieodłącznym elementem dobrych realizacji jest współpraca i dialog – w ten sposób dostarczamy naszym sąsiadom wartość dodaną. Dokładnie tak było w przypadku projektu „ODNOWA” realizowanego z Fundacją na Miejscu. Jako deweloper i inwestor chcemy dawać przykład i angażować się w działania społeczne, które będą służyć wielu pokoleniom. Niezwykle nas cieszy, że projekt który zapoczątkowaliśmy 3 lata temu wchodzi w kolejny, bardzo ważny etap – realizacji – mówi Maja Natorff, lider projektu w spółce biurowej Skanska.

– To jedno z ważniejszych w Warszawie, tak odpowiedzialne „wprowadzenie się” dewelopera w okolicę, w której inwestuje. Skanska zaprosiła nas do 3-letniej pracy ze społecznością w otoczeniu nowych biurowców. Badaliśmy ich potrzeby, stworzyliśmy partnerstwo międzysektorowe z udziałem Dzielnicy i projektowaliśmy zmiany. Największa z nich doczeka się wkrótce realizacji. Skwer przy dawnym PDTcie zostanie zrewitalizowany. To odpowiedź na wielkie zapotrzebowanie mieszkańców w tej okolicy – w badaniu praktycznie każda osoba wskazywała taką potrzebę. Uważam, że jest to wielki sukces i unikalny proces, który zainicjował deweloper. Oby więcej takich w Warszawie – mówi Marta Trakul-Masłowska, założycielka Fundacji Na Miejscu.

– Cieszymy się, że Rada m.st. Warszawy – na wniosek Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – przyznała 5 milionów złotych na modernizację i zagospodarowanie Skweru Gwary Warszawskiej. Mieszkańcy Woli dostaną dzięki temu zielone, tętniące życiem centrum swojej dzielnicy, które będzie miejscem sąsiedzkich spotkań, sportu i wydarzeń kulturalnych. Warto podkreślić, że zadbamy o łatwiejszy dostęp dla pieszych oraz dla osób niepełnosprawnych. Dla nas projekt skweru jest szczególnie istotny, ponieważ stworzyliśmy go wraz z projektantami, socjologami z fundacji Na Miejscu i mieszkańcami – zgodnie z założeniem, że to społeczność jest ekspertem w swojej okolicy. Efektem współpracy jest szczegółowa koncepcja wykonana na zlecenie ZZW przez Pracownię Architektury Krajobrazu pod kierownictwem Marty Tomasiak. Obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową na projekt budowlany i wykonawczy, start robót planujemy w 2022 r. – mówi rzecznik Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Anna Stopińska.