Sgraffito na gmachu ZPSM im. Chopina w Warszawie jak nowe

Sgraffito na gmachu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina, przy ul. Bednarskiej 11 w Warszawie zostało odrestaurowane. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator zabytków przekazał na ten cel ok. 130 tysięcy złotych.

Budynek powstał w latach 1950-52, według projektu Lecha Załęskiego. Jego realizacja przypada na okres panowania w Polsce socrealizmu. Jednym z elementów, który wpływa na wartość tego stylu, jest duża dbałość o walor plastyczny budynków. Wiele ówczesnych realizacji, posiada wyjątkowy detal metaloplastyczny, rzeźbiarski lub malarski. Architektura socrealizmu miała „mówić” do widza i być dla niego zrozumiała. Treści propagandowe z trudem można zawrzeć w surowej bryle budynku, stąd zwrot ku dekoracyjności i tradycji.

Na północnej elewacji znajdują się dwa sgraffita. Wykonali je wspólnie Zofia Czarnocka-Kowalska i Jan Sokołowski. Oboje byli nietuzinkowymi plastykami, których pracę zdobią do dziś wiele obiektów. Poddane konserwacji malowidło podzielone jest na dwie części. Dzieli je wstęga z napisem „Varsovia”. W dolnej części widoczni są ludzie pracy z rozmaitymi towarami i narzędziami w rękach. W górnej znajduje się panorama miasta z praskiej strony Wisły. Nad wszystkim góruje wstęga z herbem miasta i parą gołębi z wieńcami laurowymi w narożach. Symbolizują one pokój i dobrobyt, co było często wykorzystywane w PRL-owskiej propagandzie.