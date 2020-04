Siedmiu chętnych na przebudowę Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

Siedem ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę Muzeum Techniki i Komunikacji - informuje portal szczecin.pl. Wszystkie mieszczą się w zakładanym budżecie.

W ramach inwestycji zaplanowano adaptację istniejącej kamienicy na potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum. W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja a także strefa ekspozycyjna. Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni funkcjonalnej muzeum - mieścić będzie funkcje ekspozycyjne i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala konferencyjna oraz czytelnia. Łącznik jak i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Swoje oferty złożyły następujące firmy:

- HD Construction Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin, Cena: 18.888.240,39 zł brutto

- ERBUD S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Cena: 21.763.899,12 zł brutto

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Spółka z o.o. ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz, Cena: 18.265.500,05 zł brutto

- Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk, Cena: 21.558.537,50 zł brutto

- EXPERT Sp. z o.o. ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice, Cena: 22.866.561,00 zł brutto

- Lepiko Sp. z o.o. ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań - Skórzewo, Cena: 20.981.750,57 zł brutto

- Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z o.o. ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin, Cena: 18.899.988,91 zł brutto

Na realizację inwestycji zabezpieczono 24.252.765,97 zł brutto. Złożone oferty będą teraz analizowane.