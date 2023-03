Siedziba firmy niczym drewniany kościół. To największy drewniany budynek w kraju

Mają trzy miliardy obrotu rocznie. To giganci na rynku przemysłu drzewnego w Czechach, gdzie działają od 25 lat. Uważają, że w leśnictwie nie ma drogi na skróty. Ich nową siedzibę wykonano z drewna. Jest przy tym ekologicznie odpowiedzialna, prosta i skromna.

Firma Kloboucká lesní ma nową siedzibę w Brumov-Bylnice.

Za projektem stoi znane czeskie studio Mjölk architekti.

Budynek powstał z drewna i jest najwyższym budynkiem drewnianym w Czechach.

Projekt jest interesujący, nie tylko dzięki drewnianej konstrukcji, ale również ze względu na charakterystyczną formę.

Firma Kloboucká lesní to gigant na rynku przemysłu drzewnego w Czechach z obrotem rzędu trzech miliardów rocznie. Nową siedzibę zlokalizowano w czeskim mieście Brumov-Bylnice, rzut beretem od słowackiej granicy, i zaledwie 100 metrów od hali produkcyjnej firmy. Siedziba nie mogła zostać wykonana z innego materiału niż drewno. Za projektem stoi znane czeskie studio Mjölk architekti.

Trwale, wydajnie i ekonomicznie

Sam przemysł drzewny przechodzi ostatnio burzliwe zmiany. Zaś budownictwo drewniane w Czechach jest w powijakach. Rocznie w Czechach buduje się dwa tysiące drewnianych domów, co stanowi zaledwie około 0,5 proc. całkowitej produkcji drewna w kraju. Inwestor i architekci widzą nową szansę i potencjał rozwoju zrównoważonego, oszczędnego i społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dziś, gdy branża budowlana jest sparaliżowana przez nadmierną biurokrację, braki kadrowe i materiałowe, ich zdaniem nadszedł właściwy czas, aby zacząć od nowa. Trwale, wydajnie i ekonomicznie.

Od 25 lat firma Kloboucká lesní podąża drogą zrównoważonego leśnictwa. Znajduje inspiracje w przeszłości, ale także docenia nowe technologie. W dziedzinie, która powszechnie nie kojarzy się z innowacyjnością lub odważnym podejściem, firma określa się jako postępowa i kreatywna. Ich nowa siedziba ma reprezentować te wartości, a także pokazać potencjał zrównoważonego budownictwa – z wykorzystaniem holistycznego podejścia do środowiska i najnowocześniejszych technologii.

Nową siedzibę zlokalizowano w czeskim mieście Brumov-Bylnice, rzut beretem od słowackiej granicy, i zaledwie 100 metrów od hali produkcyjnej firmy. Siedziba nie mogła zostać wykonana z innego materiału niż drewno, Foto: BoysPlayNice

Nowa siedziba firmy miała być z założenia elastyczna i gotowa na zmiany. Architekci stworzyli tu miejsce do pracy twórczej, badań i innowacji.

Ekologicznie odpowiedzialny, prosty i skromny, ale wyposażony w najnowocześniejszą technologię, i umieszczony w naturalnym otoczeniu – tak opisują projekt Mjölk architekti dla Kloboucká lesní.

Konstrukcja nośna nowej siedziby firmy wykonana jest wyłącznie z drewna, materiału produkowanego na miejscu, w oddalonej o zaledwie sto metrów hali produkcyjnej Kloboucká lesní. Drewno pochodzi głównie z okolicznych lasów. Na szkielet budynku zastosowano sztandarowy produkt w portfolio firmy: drewno klejone warstwowo. Główna konstrukcja nośna tworzy modułową powłokę budynku, a wolna przestrzeń wewnątrz gotowa jest na przyszłą rozbudowę. Modułowość zapewnia też dużą zmienność użytkowania na co dzień, nawet w przypadku zmian funkcji.

Charakterystyczna forma, ale nietypowe proporcje

Projekt jest interesujący, nie tylko dzięki drewnianej konstrukcji, ale również ze względu na charakterystyczną formę. Studio Mjölk oparło się na archetypowej morfologii domu o planie prostokąta i dwuspadowym dachu, ale wybrało dla nich nietypowe proporcje, dzięki którym budynek staje się niepowtarzalną dominantą otoczenia.

Trzykondygnacyjny budynek ma sześćdziesiąt metrów długości, a kalenica dachu wznosi się na wysokość osiemnastu metrów. Dwie dolne kondygnacje służą jako pomieszczenia administracyjne, zaś przestrzeń poddasza pozostawiono otwartą i celowo „nieużywaną”. Oprócz imprez firmowych może służyć szerszej publiczności jako kino letnie. Stromy dach, pokryty od strony południowej panelami fotowoltaicznymi, a po przeciwnej stronie szklanym dachem, nadaje siedzibie firmy niepowtarzalną sylwetkę.

Dwie dolne kondygnacje służą jako pomieszczenia administracyjne, zaś przestrzeń poddasza pozostawiono otwartą i celowo „nieużywaną”, Foto: BoysPlayNice

Projekt kładzie duży nacisk na dobre samopoczucie pracowników, które zapewnia wysokiej jakości środowisko pracy we wnętrzu oraz różnorodność zadaszonych zewnętrznych tarasów przenikających cały budynek. Koncepcyjnie wnętrze jest spójne z ogólną ideą budynku, która podkreśla uczciwość konstrukcyjną. Wewnątrz już na pierwszy rzut oka widać, jak wszystko działa. Podstawowe zasady wnętrza możemy zobaczyć nawet z zewnątrz. Konstrukcja nośna ciężkiego szkieletu biegnie przez cały budynek i rytmicznie dzieli wnętrze.

Budynek jest oszczędny materiałowo. We wnętrzu profile z drewna klejonego warstwowo połączono ze szklanymi powierzchniami okiennymi, boazerią i drewniano-szklanymi przegrodami akustycznymi. Te ścianki działowe nadają wnętrzu wrażenie otwartości. Sufity drewniano-betonowe przeplatają się z odsłoniętymi konstrukcjami stropowymi, które uzupełnia polerowany beton na podłodze. Cała technologia jest zainstalowana w widoczny sposób we wnętrzu, z bezramowymi przejściami przez drewniane ścianki działowe. Zasady wnętrza powtarzają się na wszystkich piętrach. Uzupełnieniem biur są przestrzenie, które w przyszłości będą wykorzystywane do kreatywnych warsztatów lub jako przestrzeń relaksu dla pracowników firmy. Wnętrze budynku ma być inspirującym środowiskiem, nakreślającym zasady bliskie Kloboucká lesní – firmy zajmującej się bardzo tradycyjnym rzemiosłem, ale jednocześnie nie bojącej się nowości.