Siedziba Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Zachwyca prosta forma i… cegła

W Bydgoszczy stanął gmach Instytutu Pamięci Narodowej. To nowa siedziba dla Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Bryła budynku jest prosta i czerpie inspiracje z przeszłości miasta. Za projektem stoi PPA podczaszy pracownia architektury.

Bydgoszcz to niezwykle piękne miasto, cieszące się niesamowitą architekturą, którą zawdzięcza wpływom niemieckim z XVIII i XIX w., po wcieleniu go do Prus Wschodnich. Był to czas intensywnego rozwoju miasta, zwany złotym okresem jego historii. To właśnie wtedy w Bydgoszczy, dzięki berlińskiemu inżynierowi Carlowi Schlickeysenowi i Friedrichowi Hoffmannowi, rozpoczęła się przemysłowa produkcja cegły na całą Europę. Wpływ Berlina widoczny jest do dziś w architekturze i układzie urbanistycznym Bydgoszczy.

Złoty okres Bydgoszczy, więc cegła na elewacji

Charakter tego miasta chcieliśmy podkreślić formą i użytym materiałem tak, aby wpisać budynek w idee złotego okresu, dlatego na elewacjach zastosowano cegłę – wspomina architekt Łukasz Podczaszy z PPA podczaszy pracownia architektury.

Forma budynku jest prosta i czysta w wyrazie architektonicznym. - Dzięki połączeniu dwóch materiałów: cegły, nawiązującej do historii miasta oraz zewnętrznej okładziny HPL, będącej materiałem współczesnym - chcieliśmy połączyć te dwa okresy, które będą się wzajemnie przenikać a nie biec obok siebie – zauważa architekt. Rytmiczny podział elewacji wraz z wyraźnym detalem ślusarki okiennej stanowi dopełnienie sąsiedniej zabudowy, nie przytłaczając historycznej tkanki miejskiej.

Na elewacji zastosowano cegłę, fot. fot. Piotr Nalewajk

Nie szukaliśmy na siłę idei, chcieliśmy aby projektowany obiekt sam w sobie symbolicznie odwoływał się do historii całej tkanki historyczno - urbanistycznej miasta – podkreśla architekt.

Projekt: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura Bydgoszcz

Autor: PPA podczaszy pracownia architektury

Koncepcja: Łukasz Podczaszy, Bartłomiej Szymańczuk, Łukasz Gromadziński

Projekt budowlany i realizacyjny: Łukasz Podczaszy, Łukasz Gromadziński, Ewa Podczaszy, Justyna Mosór, Marcin Konopka, Karolina Kozik, Bartłomiej Szymańczuk, Izabela Pietras

Generalny wykonawca: Alstal

Elewacja: Vandensanden, Fundermax

Stolarka okienna i drzwiowa : Aluprof

Kubatura: 20 799, 42 m3

Powierzchnia zabudowy : 1 384, 20 m2

Powierzchnia użytkowa : 3 664, 51 m2

Koszt realizacji: około 37 mln zł

Realizacja: 2019 – 2021

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji: Piotr Nalewajk