Sierpień 2023 w architekturze. Nie tylko nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego i Foster+Partners w Varso

Kończy się sierpień 2023 r. Choć wakacje trwały w pełni, branża architektoniczna nie mogła narzekać na brak ekscytujących wydarzeń. Przedstawiamy 8 najważniejszych informacji tego miesiąca.

Muzeum Wojska Polskiego otwarte

Choć Muzeum Wojska Polskiego zostało założone już w 1920 roku, powołana dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego instytucja nigdy nie miała własnej siedziby, w której mogłaby prezentować swoją niezwykle bogatą kolekcję wynoszącą współcześnie ponad 300 tysięcy eksponatów.

Po przeszło 100 latach istnienia, muzeum zaprasza swoją publiczność do nowoczesnej siedziby na Cytadeli Warszawskiej, w której znajduje się m.in. wystawa stała przedstawiająca dzieje oręża polskiego, a także sala wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych.

Nowy gmach zaprojektowany przez pracownię WXCA oficjalnie otworzył podwoje 13 sierpnia 2023 r. Uroczyste otwarcie Muzeum wystartowało o godz. 13.00 na Placu Gwardii Pieszej Koronnej przed głównym wejściem do pawilonu wystawowego. Uroczystości uświetniła kompania reprezentacyjna WP, orkiestra wojskowa oraz oddziały pieszych i konnych rekonstruktorów historycznych. Zaprezentowano również krótki pokaz szermierczy oraz salwę artyleryjską.

Foster+Partners otwiera biuro w Varso

Foster + Partners otwierają swoje pierwsze biuro w Polsce. Globalna firma architektoniczna wywodząca się z Wielkiej Brytanii podpisała umowę najmu z HB Reavis i wprowadzi się do Varso Tower - warszawskiego drapacza chmur swojego projektu.

Będzie to największe europejskie biuro Foster + Partners poza Wielką Brytanią, a decyzja o wprowadzeniu się do zaprojektowanego przez nas Varso Tower odzwierciedla wiarę w siłę i znaczenie Polski w Europie. To dowód naszego zaangażowania w Warszawę jako światowej klasy lokalizację do prowadzenia działalności w regionie – mówi Grant Brooker, Head of Studio w Foster + Partners.

Poza Varso Tower, gdzie pracownia wprowadzi się do końca roku, wśród projektów Foster + Partners w Warszawie warto wspomnieć biurowiec Metropolitan przy Placu Piłsudskiego. Obecnie studio projektuje Centralny Port Komunikacyjny między Warszawą a Łodzią, łączący transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Sobieski Tower z wnioskiem o pozwolenie na budowę

Firma Ghelamco wystąpiła do władz Warszawy z wnioskiem o pozwolenie na budowę 130-metrowej wieży Sobieski Tower przy placu Zawiszy. Na początku roku stolica uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu placu Zawiszy na Ochocie, który dopuszczał tego typu zabudowę.

Już od kilku lat firma Ghelamco zapowiadała inwestycję na działce przy placu Zawiszy. Początkowo deweloper planował budowę aż 160-metrowej bryły, jednak stołeczny ratusz nie wydał zgody na taką wysokość.

fot. mat. pras.

Propozycja firmy Ghelamco zakłada budynek niższy o 30 metrów, ale za to szerszy i o zróżnicowanych wysokościach. JEMS Architekci zaproponowali kaskadową bryłę w rdzawym kolorze z dużą liczbą przeszkleń. Architekci i deweloper zastrzegają sobie, że projekt może jeszcze ulec zmianie.

Katowicki biurowiec Craft z pozwoleniem na użytkowanie

Craft, najnowszy projekt belgijskiego dewelopera Ghelamco w Katowicach, otrzymał pozwolenie na użytkowanie i tym samym wzbogacił zasoby lokalnego rynku o 26 700 mkw. powierzchni biurowej.

Dynamiczna, wznosząca się na wysokość 55 metrów bryła Crafta o tarasowym układzie góruje nad ulicą Chorzowską i Drogową Trasą Średnicową. Na jego przeszklonej fasadzie widoczne są pionowe elementy w odcieniu miedzi, tzw. „żyletki”, nadające mu industrialnego charakteru odwołującego się do przemysłowego dziedzictwa Katowic.

fot. mat. pras.

Nieszablonowa, 13-kondygnacyjna konstrukcja daje najemcom dostęp aż do sześciu tarasów, z których jeden znajduje się na dachu budynku, umożliwiając wyjątkowy widok na panoramę miasta. Projekt biurowca powstał w katowickiej Pracowni Architektonicznej Czora & Czora.

Teatr Polski z nowym budynkiem

6 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego i rozbudowanego Teatru Polskiego w Szczecinie. Obiekt posiada obecnie 5 nowoczesnych scen mogących pomieścić łącznie blisko 1 000 widzów. W ramach projektu nie tylko zmodernizowano ponad 100-letnią część obiektu, ale także wybudowano całkowicie nowy – położony 2 metry poniżej poziomu morza budynek.

Prace budowlane trwały 3 lata. Autorem projektu Teatru Polskiego jest Atelier Loegler Architekci sp. z o.o. z Krakowa.

fot. mat. pras.

Otwarcie Castoramy na Bartyckiej w Warszawie - jedynej takiej w Polsce

Przy ul. Bartyckiej 26a otwarto 7. w Warszawie, a 99. w Polsce sklep Castorama. Nowo otwarty placówkę wyróżnia jedyny w Polsce, dwupoziomowy układ budynku. Na parterze rozlokowano strefę handlową z najpotrzebniejszymi produktami do domu i ogrodu, m.in. narzędziami ręcznymi, artykułami metalowymi i elektrycznymi, farbami, czy chemią budowlaną.

Na pierwszym piętrze przygotowano wyjątkową strefę inspiracji. Klienci mogą przechodzić alejkami pełnymi produktów inspirujących do zmiany wnętrza. Czekają tam również gotowe propozycje aranżacji łazienki, kuchni czy garderoby. Dla tych, którzy potrzebują pomocy w zaprojektowaniu wymarzonego wnętrza w sposób funkcjonalny i estetyczny czeka, aż 5 stanowisk projektowych.

fot. mat. pras.

Plac Wojska Polskiego w Bielsku-Białej otwarty po modernizacji

We wtorek 29 sierpnia w Bielsku-Białej odbyło się długo oczekiwane przez mieszkańców miasta oficjalne otwarcie placu Wojska Polskiego po modernizacji.

Plac w centrum miasta całkowicie zmienił oblicze. Zamiast parkingu powstała przestrzeń, gdzie można organizować duże wydarzenia kulturalne. Jest to też trakt spacerowy. Posadzonych zostało blisko 70 drzew i krzewy. Zamontowano nowe oświetlenie, ławki i fortepian zewnętrzny. Na brzegu fontanny zasiadły dwie żaby, które nawiązują podobnych, jakie zdobią portal jednej z kamienic przy rynku. Na placu pojawią się ogródki gastronomiczne.

fot. Paweł Sowa

Projekt placu po modernizacji stworzyło biuro Amaya Architekci z Katowic, prowadzone przez Agnieszkę i Bartosza Majewskich.

Złota Wyspa w miejscu dawnego wybiegu dla niedźwiedzi w warszawskim ZOO

Przy Warszawskim ZOO powstała niezwykła przestrzeń – Złota Wyspa. Dawny wybieg dla niedźwiedzi wzdłuż al. Solidarności zmienił się w przestrzeń artystyczno-rekreacyjną. Uznany warszawski artysta i performer Paweł Althamer zorganizował wspólne malowanie wybiegu na złoto.

Nieczynny wybieg dla niedźwiedzi brunatnych, od kiedy opuściły go ostatnie zwierzęta w 2020 roku, porastał coraz bardziej bujną roślinnością. Przestrzeń zlokalizowana w pobliżu ruchliwej ulicy skłoniła Pawła Althamera, artystę związanego z prawobrzeżną Warszawą, do myślenia o wyspie jako antidotum na zgiełk miasta, pęd codzienności i przebodźcowanie współczesnego świata. Wyspa, z racji swojego wyodrębnienia, stała się miejscem kontemplacji, sprzyjającym skupieniu i odkrywaniu własnej duchowości.

fot. UM Warszawa

Punktem wyjścia do stworzenia Złotej Wyspy jest planowana wystawa w Zachęcie, do której zostałem zaproszony. Przestrzeń wyspy miała nam posłużyć za miejsce, gdzie będziemy mogli kreatywnie medytować, ale też za alternatywną przestrzeń edukacyjną. Jest to też miejsce, gdzie można się dowiedzieć kim się jest i czego się pragnie, poza szkolnymi murami. Zapraszamy zarówno młodych artystów, jak też młodzież i seniorów – mówi o Złotej Wyspie jej twórca – Paweł Althamer.