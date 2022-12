Sinfonia Varsovia ruszy z budową swojej nowej siedziby

Rada Warszawy podjęła decyzję, która pozwoli na kontynuowanie inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum, które powstanie według projektu Atelier Thomas Pucher.

REKLAMA

Przegłosowane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Warszawy 2023–2050 objęły przesunięcie środków finansowych z drugiego etapu inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum na pierwszy.

W pierwszym etapie do 2025 r. zaadaptowane zostaną trzy zabytkowe, ponad 120-letnie budynki: pałac oraz dwa pawilony dawnego Instytutu Weterynaryjnego od strony ul. Grochowskiej.

W najbliższym czasie wybrany zostanie generalny wykonawca, podpisana z nim umowa, a następnie rozpoczną się prace.

Przegłosowane zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Warszawy 2023–2050 objęły przesunięcie środków finansowych z drugiego etapu inwestycji na pierwszy. Oznacza to, że w najbliższym czasie wybrany zostanie generalny wykonawca, podpisana z nim umowa, a następnie rozpoczną się prace.

W pierwszym etapie inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum do 2025 r. zaadaptowane zostaną trzy zabytkowe, ponad 120-letnie budynki: pałac oraz dwa pawilony dawnego Instytutu Weterynaryjnego od strony ul. Grochowskiej.

Dwie małe sale koncertowe

W pierwszym etapie do 2025 r. zaadaptowane zostaną trzy zabytkowe, ponad 120-letnie budynki: pałac oraz dwa pawilony dawnego Instytutu Weterynaryjnego od strony ul. Grochowskiej. Znajdą się w nich przestrzenie edukacyjne i dwie małe sale koncertowe, gdzie odbywać się będą kameralne występy oraz projekty edukacyjne skierowane do różnorodnej publiczności.

Pozwoli to na realizację całorocznego sezonu artystycznego – po raz pierwszy w prawie 40-letniej historii orkiestry. Przestrzenie te do czasu ukończenia całej inwestycji z powodzeniem będą służyć muzykom orkiestry do ćwiczeń i prób. Powstaną również m.in. kawiarnia, restauracja i księgarnia muzyczna.

Podjęte w tym etapie prace obejmą również m.in. wstępne zagospodarowanie terenu pod planowany ogród i postawienie fundamentów ażurowej ramy okalającej całość parku, stanowiącej ważny element koncepcji architektonicznej kompleksu oraz lokalizację podjazdu Kiss and Ride od strony ul. Terespolskiej.