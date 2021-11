Siódemki przy łódzkiej Piotrkowskiej na finiszu remontu

Wielkimi krokami zbliża się finisz remontu pałacu Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 w Łodzi. Zakończyły się już wszystkie prace remontowo-budowlane.

REKLAMA

Pałac Goldfedera to jeden z najpiękniejszych zabytków architektonicznych ulicy Piotrkowskiej i jednocześnie jeden z klejnotów łódzkiej rewitalizacji. Jego trwający blisko 3 lata remont dobiega wreszcie końca. Na podwórku trwają jeszcze nasadzenia nowej zieleni, w ramach odbiorów technicznych odbywają się ostatnie przeglądy. Finał prac już za kilkanaście dni – 22 listopada.

– Samo projektowanie tego remontu trwało 18 miesięcy i wymagało stałej współpracy oraz wielu uzgodnień z konserwatorem zabytków – mówi Sławomir Ostrowski, przedstawiciel wykonawcy remontu. – Mnóstwo czasu poświęciliśmy na odtworzenie zdobień stolarki drzwiowej oraz klatki schodowej. Zaskoczyć może powrót do pierwotnej kolorystyki budynku wybranej przez Hilarego Majewskiego. Była ona utrzymana w odcieniach zieleni i jasnej oliwki. W podobnej tonacji utrzymana jest też nowa wiata z antresolą wybudowana na dziedzińcu, która będzie pełniła funkcję ogródka gastronomicznego. Podwórko, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, zostało wyłożone płytami granitowymi w dwóch kolorach. Trzeba było je sprowadzić z Indii, gdyż takie u nas nie występują.

Do tej pory miejsce to kojarzyło się głównie ze słynnym, działającym od lat 50., klubem studenckim „Siódemki”, w którym na niewielkiej, wciśniętej w róg sali scenie regularnie koncertowały największe gwiazdy jazzu i rocka. Teraz to miejsce zaoferuje łodzianom i turystom nową atrakcję – dwupoziomowy, przeszklony ogródek zlokalizowany na odnowionym podwórku pełnym zieleni: pnącz, krzewów, kwiatów i bylin. Od niedawna rosną tam też dwa graby.

Generalny remont przeszły pałacowe wnętrza, w których odrestaurowano zabytkowe polichromie, malowidła i zdobienia. Z konserwatorską pieczołowitością odnowione zostały również elewacje budynku od strony podwórza, wraz z ich ozdobami.

Tak jak do tej pory dawny pałac Goldfedera nadal będzie pełnił funkcję usługową, a działające w nim lokale gastronomiczne, które na stałe wpisały się w gastronomiczną i rozrywkową mapę Łodzi, pozostaną w budynku. W oficynie i na nieużytkowanym do tej pory poddaszu dzięki remontowi powstało natomiast 16 nowych lokali biurowych.

Równie ciekawa jak muzyczna historia „Siódemek”, jest historia właściciela pałacu, Maksymiliana Goldfedera, który z Warszawy, gdzie pracował u brata, przyjechał do Łodzi w 1870 r. Uruchomił swój kantor, a w 1899 r. za 15 tys. rubli kupił działkę przy ul. Piotrkowskiej 77. Wybudował na niej zachwycający detalami pałac zaprojektowany przez Hilarego Majewskiego, słynnego łódzkiego architekta miejskiego.

Na parterze gmachu mieścił się wtedy dom bankowo-handlowy, na piętrze były luksusowe, reprezentacyjne salony, zaś w oficynie mieszkania. Fasada pałacu otrzymała dekoracyjną formę w stylu późnego renesansu, wzorowaną na XVI-wiecznych pałacach Florencji i Rzymu.