Skandynawska architektura: przepis na nową jakość życia w polskich miastach?

Skandynawska architektura to znacznie więcej niż odsłonięte okna czy meble ze znanej sieciówki. Styl życia północy zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Jego przykładem są chociażby warszawskie inwestycje Skanska, za których projektami stoja takie pracownie jak nsMoonStudio, HRA Architekci czy BBGK Architekci.

Minęły czasy, gdy Polacy kupowali mieszkania jedynie ze względu na cenę, lokalizację czy infrastrukturę. Te wszystkie elementy, a także wiele innych nadal muszą być zapewnione, ale dzisiejszy nabywca poszukuje czegoś więcej – stylu życia, który jest zgodny z jego oczekiwaniami.

– Standardowo wszelkie osiedla projektuje się w taki sposób, że zaczyna się od planu zagospodarowania terenu, potem się go dzieli na budynki, a te na mieszkania. My zrobiliśmy odwrotnie. Wyszliśmy z założenia, że ostatecznym produktem będzie nie osiedle, a mieszkanie – mówi Michał Marcinkowski z biura architektonicznego nsMoonStudio, autor projektu warszawskiego osiedla Skanska, Park Skandynawia. – Zaprojektowaliśmy ładne mieszkania w różnych układach, by można było je funkcjonalnie i komfortowo umeblować. Potem z tych mieszkań składaliśmy piętra tworzące budynki, a budynki wkomponowaliśmy w zagospodarowanie. I tak powstało osiedle – dodaje.

Skandynawska filozofia architektury jest wpisana w DNA spółki mieszkaniowej Skanska. Mieszkańcy osiedli stworzonych przez dewelopera znajdą w nich to, co jest kwintesencją szwedzkiego stylu życia: ekologię, jakość, styl, a także równowagę między pracą a życiem prywatnym.

– Naturalne i dobrej jakości materiały to coś, co jest charakterystyczne dla Skandynawów. Budują oni w taki sposób, aby dom przetrwał lata. Idąc tym tropem, w Polsce też projektujemy budynki, które będą zawsze aktualne, dopasowane do zmieniających się trendów. Prosta architektura pięknie się starzeje. Nie podążamy za nowinkami. Budynki na naszych osiedlach mieszkaniowych wyróżnia prosta bryła, naturalne materiały, jasne, niekrzykliwe kolory – mówi Izabela Kucharska, menadżer ds. rozwoju produktu spółki mieszkaniowej Skanska.

Punktem wyjścia skandynawskich projektów jest światło. – Wiemy, że na północy Europy jest go bardzo mało, a w Polsce z kolei mamy dużo ciemnych, jesiennych dni, często szaroburą pogodę. Dlatego tak blisko nam do Skandynawów. Chcemy, aby nasze budynki dawały klientom dużo światła wewnątrz mieszkania. Aby wpuścić go do naszych mieszkań jak najwięcej, stawiamy na bardzo duże, ponadwymiarowe okna – podkreśla Izabela Kucharska.

Takie rozwiązania możemy znaleźć na przykład na warszawskim Osiedlu Mickiewicza. Większość okien znajduje się po stronie południowej, a te panoramiczne i wysokie w części dziennej pozwalają na naturalne doświetlenie mieszkania przez maksymalnie długi czas w trakcie dnia. Dzięki temu są one nie tylko widne, ale też niezwykle przestronne.