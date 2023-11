Skanska kończy pierwszy etap kompleksu Studio w Warszawie, przekształcając w ten sposób istotny kwartał biznesowej Woli.

Zasoby biurowe na rynku warszawskim powiększyły się o kolejny budynek – Studio B zrealizowany przez Skanska.

Budowa pierwszego etapu biurowej inwestycji trwała dwa lata.

Za projektem kompleksu biurowego stoją duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.

Budowa kompleksu Studio ruszyła w sierpniu 2021 roku pomiędzy stacjami metra Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Fabryki Norblina. Po dwóch latach Skanska kończy pierwszy etap inwestycji, przekształcając w ten sposób istotny kwartał biznesowej Woli.

– Rozpoczęliśmy realizację Studia B w czasie pandemii, która znacząco zmieniła rynek budowlany, jak i model pracy biurowej. Mimo to byliśmy pewni, że dostarczymy budynek na czas oraz że szybko znajdzie on swoich zwolenników. Nie pomyliliśmy się. Nowoczesne przestrzenie, które oferujemy, zaważyły na sukcesie naszego projektu – mówi Bartosz Dorsz, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Niemal 20 300 mkw. powierzchni biurowej zostało wynajęte jeszcze przez uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Najemcami Studia B są między innymi spółki z grupy Societe Generale, Unum Życiei Business Link.

Najemcy Studia B skorzystają ze zrównoważonych przestrzeni, przystosowanych do różnych form pracy, ułatwiających zarówno działanie w zespole, jak i pracę w ciszy. Ta będzie niezwykle komfortowa, a to dzięki nawilżaczom powietrza, klimatyzacji opartej o belki chłodzące czy innowacyjnemu oświetleniu LED z systemem kontroli światła dziennego. W budynku będzie wykorzystywana tzw. woda szara, czyli nienadająca się do spożycia, ale którą można wykorzystać np. do spłukiwania toalet.

Gości i pracowników Studia przywita charakterystyczne dla budynków Skanska skandynawskie lobby. Pracownicy Studia mają do dyspozycji tarasy - przestrzeń nie tylko do relaksu, ale również organizacji firmowych eventów.

Autorami projektu Studia są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.